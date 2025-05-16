Απίστευτο! Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου για να πάρει αέρα!

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της China Eastern Airline κατά την προσγείωση, όταν επιβάτης άνοιξε ξαφνικά μια έξοδο κινδύνου επειδή ήθελε να πάρει «λίγο καθαρό αέρα».

Η πτήση απογειώθηκε από την Τσανγκσά της Κίνας και έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κουνμίνγκ Τσανγκσουέ γύρω στις 8:42 π.μ., στις 11 Μαΐου.

Βίντεο δείχνει όσα ακολούθησαν αφού ο επιβάτης τράβηξε τη χειρολαβή έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε τη φουσκωτή τσουλήθρα εκκένωσης στην πτήση MU5828, η οποία εξακολουθούσε να κινείται στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς είχε μόλις φτάσει στην Κουνμίνγκ από την Τσανγκσά.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο άνδρας φαινόταν ήρεμος και δήλωσε ότι άνοιξε την πόρτα για να πάρει μια ανάσα καθαρού αέρα. Οι παράξενες ενέργειές του φέρεται να προκάλεσαν χάος στην καμπίνα και οι επιβάτες εμποδίστηκαν να αποβιβαστούν για περίπου 20 λεπτά, ενώ τα μέλη του πληρώματος αντιμετώπιζαν την κατάσταση.

Αν και κανείς δεν τραυματίστηκε, αστυνομικοί συνόδευσαν τον άνδρα έξω από το αεροπλάνο για ανάκριση, όπως αναφέρει το NeedToKnow.

Στην Κίνα, το άνοιγμα μιας πόρτας έκτακτης ανάγκης σε ένα αεροπλάνο μπορεί να επιφέρει ένα υψηλό πρόστιμο - από 12.450 ευρώ έως πάνω από 23.760 ευρώ, ανάλογα με το αεροσκάφος και τις περιστάσεις.

Πηγή: iefimerida.gr

