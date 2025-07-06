Νέο ρεκόρ στις προσλήψεις: – Ποιους κλάδους επέλεξαν οι εργαζόμενοι

Ιστορικά υψηλά σημείωσε η απασχόληση τον Μάιο του 2025, με το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων να διαμορφώνεται στις 137.841 καθαρές νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας κατά 11.181 θέσεις την αντίστοιχη περσινή επίδοση.

Σύμφωνα με την έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», το 60% των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα αφορούσε πλήρη απασχόληση, έναντι 40% που αφορούσε μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

Συγκεκριμένα, από τις 383.940 αναγγελθείσες προσλήψεις, οι 228.063 ήταν πλήρους απασχόλησης (59,4%), οι 122.855 αφορούσαν μερική απασχόληση (32%), ενώ οι υπόλοιπες 33.022 (8,6%) αφορούσαν συμβάσεις εκ περιτροπής.

Πέντε τομείς της οικονομίας πρωταγωνίστησαν, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος του νέου εργατικού δυναμικού:

Τουρισμός – 70.765 προσλήψεις, με καθαρό ισοζύγιο 52.750 θέσεις.

Εστίαση – 110.609 προσλήψεις, με καθαρό ισοζύγιο 39.533 θέσεις.

Λιανικό εμπόριο – 25.189 προσλήψεις, με καθαρό ισοζύγιο 7.834 θέσεις.

Δημόσια διοίκηση – 9.760 προσλήψεις, με καθαρό ισοζύγιο 6.768 θέσεις.

Μεσιτεία – 4.922 προσλήψεις, με καθαρό ισοζύγιο 3.772 θέσεις.

Οι συνολικές αποχωρήσεις έφτασαν τις 246.099, εκ των οποίων οι 109.724 ήταν οικειοθελείς και οι 136.375 προέκυψαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή τη λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η σύγκριση των στοιχείων Μάιος 2024 – Μάιος 2025 καταδεικνύει αύξηση των καθαρών θέσεων εργασίας κατά 11.181. Η επίδοση του Μαΐου 2025 είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2001.

