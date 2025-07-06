Στεγαστική κρίση: Στα σκαριά νέα κίνητρα αλλά και αντικίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων

Μετά το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου έως 800 ευρώ κάθε χρόνο σε ενοικιαστές με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026, το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών έως και 2028, τη διατήρηση της φοροέκπτωσης έως 16.000 ευρώ για τις ανακαινίσεις κατοικιών έως και το 2026, στο τραπέζι βρίσκονται πρόσθετες παρεμβάσεις με κίνητρα και αντικίνητρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το πακέτο με κίνητρα αλλά αντικίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να ανοίξουν κλειστές κατοικίες και να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει:

1.Μείωση φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια. Το μέτρο εκτός από τη φοροελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων στοχεύει και στην αποκάλυψη «μαύρων» ενοικίων. Εξετάζονται παρεμβάσεις στην κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα, όπως:

Μείωση του συντελεστή 15% που ισχύει σήμερα για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

Σπάσιμο του κλιμακίου από 12.001 έως 35.000 ευρώ με προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή ανάμεσα στο 15% με 35% που εφαρμόζεται σήμερα για αυτό το τμήμα εισοδήματος. Στόχος είναι η αναλογικότερη κατανομή των βαρών και η παροχή κινήτρου στους εκμισθωτές με μεσαία εισοδήματα για δήλωση των πραγματικών εσόδων.

2.Αντικίνητρα για όποιους επιμένουν να διατηρούν κλειστά τα ακίνητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες και οι servicers θα πληρώνουν διπλάσιο ΕΝΦΙΑ από το 2026. Για τις κατοικίες που παραμένουν κλειστές έχει πέσει στο τραπέζι η ιδέα της επιβολής ενός «φόρου αδράνειας». Πρόκειται για ένα τέλος που θα κάνει ασύμφορη τη διατήρηση ενός ακινήτου κενού. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζουν αρκετές χώρες. Για παράδειγμα:

Στη Γαλλία όποιος διατηρεί το ακίνητό του κενό για περισσότερο από 1 χρόνο σε περιοχή με περισσότερους από 50.000 κατοίκους και σημαντική ανισότητα στην προσφορά και τη ζήτηση επιβαρύνεται με φόρο 17% επί της αξίας ενοικίασης για τον πρώτο χρόνο. Ο φόρος διπλασιάζεται στο 34% για τον δεύτερο χρόνο. Αν ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερα από ένα ακίνητο κλειστά, πληρώνει τον φόρο για καθένα από αυτά.

Στην Ιρλανδία ο φόρος άρχισε να εφαρμόζεται το 2023 και είναι ετήσιος. Πληρώνεται κάθε 1η Νοεμβρίου από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που διέθεσαν προς ενοικίαση το ακίνητό τους για λιγότερο από 1 μήνα το προηγούμενο 12μηνο.

Στην Πορτογαλία έχει επιβληθεί ο νόμος της υποχρεωτικής ενοικίασης στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο μένει αναξιοποίητο για περισσότερα από 2 χρόνια.

3.Νέα μέτρα στεγαστικής πολιτικής: Στο πλαίσιο της ανακατανομής πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027, επιδιώκεται η χρήση κοινοτικών κονδυλίων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο Στεγαστικό. Η Κομισιόν θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στη στεγαστική αγορά με 100% κοινοτική χρηματοδότηση, αλλά και παροχή του 30% του προϋπολογισμού ως προκαταβολή, διπλασιάζοντας τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις για τη στέγη, ενώ θα προχωρήσει σε αύξηση των κονδυλίων που αξιοποιούνται πανευρωπαϊκά για την προσιτή στέγαση.

4.Παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με το απαγορευτικό της έκδοσης νέων αδειών στα τρία πρώτα διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων να παρατείνεται και να ισχύει και το 2026. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο το φρένο στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας όπου το πρόβλημα ανεύρεσης κατοικίας είναι μεγάλο και τα ενοίκια είναι απλησίαστα.

5.Νέα παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, ο οποίος λήγει κανονικά στο τέλος του 2025.

