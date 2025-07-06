Εφορία: Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας- Πάνω από 4 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη

Σε 2 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, κάτω από προϋποθέσεις, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους όχι μόνο οι 4 εκατομμύρια οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και όσοι πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους αλλά θέλουν να αποπληρώσουν τον λογαριασμό της εφορίας σε δόσεις, καταβάλλοντας όμως και το ανάλογο επιτόκιο.

Αναλυτικότερα σε έως 24 δόσεις μπορούν να εντάξουν τις οφειλές που έχουν φορολογούμενοι από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ. Επίσης, σε έως 48 δόσεις μπορούν να πληρώσουν χρέη που βεβαιώνονται από πρόστιμα, φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι οφειλέτες χρωστούν στην εφορία πάνω από 10.000 ευρώ μπορούν να εντάξουν την οφειλή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όπου ανάλογα με το χρέος μπορούν να εξοφλήσουν το οφειλόμενο ποσό σε έως 240 δόσεις.

Ποιο είναι το επιτόκιο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την εφορία με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ωστόσο το ποσό της μηνιαίας δόσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Η ρύθμιση επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν μια δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Δηλαδή ο οφειλέτης θα πρέπει σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, να πληρώσει δύο δόσεις μαζί.

Η ρύθμιση χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, Έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση που κάποιος χάσει τη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ όλο το ποσό που έχει απομείνει.

Απλήρωτοι φόροι

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων, φόροι ύψους 3,740 δισ. ευρώ έμειναν απλήρωτοι το πρώτο πεντάμηνο του 2025, με το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογουμένων στην εεφορία να φτάνει τα 110,784 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορίας ανήλθε τον Μάιο σε 4.039.334 από 4.242.507 που ήταν ένα μήνα νωρίτερα.

Από το συνολικό χρέος των 110,784 δισ. ευρώ, τα 26,352 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, συνεπώς το χρέος διαμορφώνεται σε 84,45 δισ. ευρώ.