Μέχρι και σε ξαδέλφια, θείους και ...προπαππούδες θα κοινοποιεί η Εφορία τα ειδοποιητήρια!

Σε δημάρχους, κοινοτάρχες του τόπου κατοικίας, καθώς και σε ξαδέρφια, θείους και προ παππούδες θα κοινοποιεί η εφορία ειδοποιήσεις που αφορούν φορολογούμενο, στις περιπτώσεις που δεν καταφέρει να εντοπίσει τον ίδιο τον υπόχρεο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εφόσον κάποιος εξ αυτών παραλάβει το έγγραφο, τότε θεωρείται ότι επιδόθηκε και αναλόγως της περίπτωσης που αφορά το ειδοποιητήριο, αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως η προσκόμιση δικαιολογητικών, η τακτοποίηση χρεών κ.λπ.

Στη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, αναφέρεται ότι, οι κοινοποιήσεις εγγράφων διενεργούνται από δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της ΑΑΔΕ ή άλλο υπάλληλο του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγγραφη παραγγελία του Διοικητή ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της ΑΑΔΕ και παράλληλα, μπορεί να διενεργούνται και με ψηφιακά μέσα.

Σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής και όσους διαμένουν στο εξωτερικό, οι κοινοποιήσεις γίνονται στον τυχόν διορισμένο, αντίκλητό τους.

Ωστόσο τονίζεται πως, πλέον, οι κοινοποιήσεις μπορεί να γίνονται στον σύζυγο, σε έναν από τους γονείς ή τους αδελφούς ή άλλους εξ αίματος συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού εκ πλαγίου εκείνου στον οποίο αφορά η κοινοποίηση.

Δηλαδή, η εφορία μπορεί να επιδώσει το έγγραφο σε ξαδέρφια, θείους και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα εφόσον έχουν ηλικία όχι μικρότερη των δεκαεπτά (17) ετών, το υπόχρεου και να είναι νόμιμη η κοινοποίηση.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται να παραλάβουν το κοινοποιούμενο έγγραφο ή δεν ευρίσκονται, γίνεται θυροκόλληση.

Ακόμη, η νέα διάταξη προβλέπει ότι εάν δεν υπάρχει συγγενής του αναζητούμενου φορολογούμενου, η κοινοποίηση γίνεται στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο συμβουλίου δημοτικής κοινότητας ή τον πρόεδρο δημοτικής κοινότητας της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής εκείνου τον οποίο αφορά η κοινοποίηση, οι οποίοι οφείλουν να τοιχοκολλούν το κοινοποιούμενο έγγραφο στο πλέον εμφανές μέρος και να αποστέλλουν βεβαίωση για τη τοιχοκόλληση στο όργανο που παρήγγειλε την κοινοποίηση.

Σημειώνεται επίσης ότι: «η κοινοποίηση σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την παραλαβή του κοινοποιούμενου εγγράφου από τα παραπάνω πρόσωπα».

Τα ειδοποιητήρια της εφορίας

Ο συνήθης τρόπος επικοινωνίας της ΑΑΔΕ με τους φορολογούμενους είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία, μέσω email. Όμως στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση των εγγράφων με ψηφιακά μέσα, η ΑΑΔΕ μπορεί να την κοινοποιήσει με συστημένη επιστολή ή επίδοση.

Ωστόσο, τα παρακάτω έγγραφα στην περίπτωση που δεν δύνανται να κοινοποιηθούν με ψηφιακά μέσα, κοινοποιούνται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή με επίδοση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Πρόκειται για:

Πράξεις προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων,

Τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου.

Τις πράξεις και τα έγγραφα που άπτονται των διαδικασιών του ελέγχου, όπως ιδίως οι εκθέσεις ελέγχου, οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου, η εντολή ελέγχου, η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Την ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας.

Την ατομική ειδοποίηση για χρέη προς το δημόσιο..

Τις αποφάσεις που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Τις λοιπές πράξεις, αποφάσεις ή έγγραφα που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον ΚΦΔ.

πηγή: sofokleous.gr

