ΑΑΔΕ: Μπλόκο και στα διόδια για όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας

Στην αναζήτηση οχημάτων που ενώ έχουν τεθεί σε ακινησία κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους βρίσκεται η ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, περίπου 100.000 πολίτες έχουν δηλώσει επίσημα πως τα οχήματά τους βρίσκονται εκτός κυκλοφορίας - μια διαδικασία νόμιμη, ψηφιακή και υπό προϋποθέσεις οικονομικά αναγκαία. Όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων που εντοπίζονται να τα χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ενώ συνήθως είναι και ανασφάλιστα.

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση ξεκινά εκτεταμένες διασταυρώσεις με τη βοήθεια των παραχωρησιούχων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, που θα στέλνουν ηλεκτρονικό αρχείο στην ΑΑΔΕ με τις διελεύσεις των οχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μεταξύ αυτών βρίσκονται και οχήματα που θα έπρεπε να είναι ακινητοποιημένα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στην περίπτωση που εντοπιστεί όχημα που είχε τεθεί σε ακινησία να κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση υποτροπής 10.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο φτάνει στις 30.000 ευρώ.

Τι αλλάζει από φέτος

Αναλυτικά, σύμφωνα με την νέα απόφαση της ΑΑΔΕ:

Στην περίπτωση που εντοπίζεται όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία, είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού και το πρόστιμο μη καταβολής αυτών που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία: α) τα τέλη κυκλοφορίας που δεν έχουν πληρωθεί, β) πρόστιμο όσο τα ετήσια τέλη και γ) το διοικητικό πρόστιμο. Στην περίπτωση που τα τέλη κυκλοφορίας του έτους έχουν καταβληθεί, τότε επιβάλλεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο.

Σε περίπτωση υποτροπής (ίδια παράβαση εντός πενταετίας για το ίδιο όχημα από τον ίδιο ιδιοκτήτη) το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το διοικητικό πρόστιμο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του τριπλάσιου αυτού, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται στον συνιδιοκτήτη του οχήματος που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Τα πρόστιμα αφορούν αυτοκίνητα που δηλώνονται σε ακινησία και όχι περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας (πχ ακινητοποίηση από την Τροχαία λόγω παραβίασης του ΚΟΚ).

Η Διαδικασία Ελέγχου προβλέπει ότι οι απαραίτητες για τον έλεγχο πληροφορίες (ήτοι η κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, τα στοιχεία ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, το ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας, τυχόν δήλωσή τους ως κλαπέντων, ο τόπος φύλαξης του οχήματος, τυχόν οφειλή τελών κυκλοφορίας καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο) αντλούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων.

Ο εντοπισμός των οχημάτων στο πλαίσιο ελέγχων από τα αρμόδια όργανα δύναται να διενεργηθεί και μέσω της εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων, σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης ή/και στάθμευσης αυτών.

Σε περίπτωση εντοπισμού παραβάτη, καλείται προς ακρόαση ο ιδιοκτήτης/κάτοχος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.

Κατόπιν εξέτασης των απόψεων του παραβάτη ή μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκδίδεται έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας, τον ακριβή τόπο (οδό, αριθμό, πόλη) και τον χρόνο της παράβασης με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία της πινακίδας με τον αριθμό κυκλοφορίας. Στην έκθεση ελέγχου αναγράφεται ότι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ ή, σε περίπτωση υποτροπής, το τριπλάσιο αυτού, δηλαδή 30.000 ευρώ.

Για τον σκοπό ελέγχου και διαπίστωσης από την ΑΑΔΕ των παραβάσεων, οι παραχωρησιούχοι των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ σε τακτική βάση και όχι πέραν της εβδομάδας, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο με τους αριθμούς κυκλοφορίας των διερχομένων από τα διόδια οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης.

Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. διασταυρώνει το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου με το αρχείο ακινησιών της Φορολογικής Διοίκησης εντοπίζει τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια.

Για οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια, ζητείται από τη ΑΑΔΕ και διαβιβάζεται από τους παραχωρησιούχους των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένο αρχείο με την ημέρα και ώρα διέλευσης, τον σταθμό διοδίων από τον οποίο διήλθαν καθώς και τις φωτογραφίες των πινακίδων των οχημάτων.

Τα στοιχεία του διαβιβασθέντος από τους παραχωρησιούχους αρχείου (αριθμοί κυκλοφορίας με αντίστοιχες φωτογραφίες πινακίδων), αναφορικά με κάθε όχημα που εντοπίσθηκε κατά τα προαναφερθέντα να έχει διέλθειαπό τα διόδια ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία, τίθενται στη διάθεση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου του οχήματος, κατά περίπτωση, που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί, οπτικός έλεγχος της ορθότητας του αριθμού κυκλοφορίας όπως αυτός αναγνώστηκε αυτόματα σε σχέση με τη φωτογραφία της αντίστοιχης φέρουσας αυτόν πινακίδας.

