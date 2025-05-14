Εξωτερική θερμομόνωση: Θωρακίζοντας τα κτίρια μας απέναντι σε σεισμούς και ενεργειακές προκλήσεις

Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στην Ευρώπη. Παράλληλα, μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος χτίστηκε πριν τεθούν σε ισχύ σύγχρονοι αντισεισμικοί και ενεργειακοί κανονισμοί. Τι σημαίνει αυτό; Ότι χιλιάδες κτίρια παραμένουν ευάλωτα τόσο σε σεισμούς όσο και σε ενεργειακές απώλειες.

Η λύση, όμως, υπάρχει και είναι διπλή: Αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση. Και μάλιστα, μπορεί να επιτευχθεί με την εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) στις όψεις των κτιρίων

Δύο προβλήματα, μία λύση

Η θερμοπρόσοψη είναι γνωστή για την ενεργειακή εξοικονόμηση που προσφέρει. Αυτό που δεν είναι όμως ευρέως γνωστό, είναι ότι όταν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί με τα κατάλληλα υλικά, μπορεί να ενισχύσει και την αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου. Πώς;

Τα συστήματα θερμοπρόσοψης, που εφαρμόζονται με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (FIBRANxps ETICS GF), ενισχύουν την τοιχοποιία και περιορίζουν τις καταστροφικές εκτός επιπέδου αστοχίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Η FIBRAN, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διεξήγαγε σειρά δοκιμών που επιβεβαιώνουν την αύξηση της αντοχής των τοιχοποιιών έως και 40%.

Ένα αξιόπιστο και πιστοποιημένο σύστημα

Η εφαρμογή τέτοιων λύσεων γίνεται ακόμη πιο αξιόπιστη όταν βασίζεται σε πλήρως πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσοψης, όπως το CERETHERM UNIVERSAL XPS, το οποίο ενσωματώνει εξηλασμένη πολυστερίνη και εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή, θερμική απόδοση και διάρκεια ζωής. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ETAG 004 και πληροί αυστηρές προδιαγραφές για χρήση σε ποικίλες κατασκευαστικές απαιτήσεις, προσφέροντας ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση σε βάθος χρόνου.

Έρευνα με κοινωνική ευθύνη

Η FIBRAN, με έντονο αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, επενδύει σταθερά στην έρευνα και την καινοτομία. Από το 2018 συμμετέχει ενεργά σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των θερμοπροσόψεων υπό σεισμικά φορτία. Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα: Η σωστή θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps δεν προσφέρει μόνο εξοικονόμηση, αλλά και βελτίωση της σεισμικής τρωτότητας.

Προς ένα ασφαλέστερο δομημένο περιβάλλον

Η μέχρι σήμερα πολιτική ενεργειακής αναβάθμισης, όπως τα προγράμματα “Εξοικονομώ”, δεν λαμβάνουν υπόψη την αντισεισμική προστασία. Αυτό είναι ένα σημαντικό κενό, το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Η FIBRAN αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση λύσεων που εξυπηρετούν τόσο την προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εξωτερική θερμομόνωση, όταν εφαρμόζεται με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο και κατάλληλα υλικά, είναι κάτι παραπάνω από ένα ενεργειακό μέτρο. Είναι μια διπλή ασπίδα για τα κτίριά μας. Και η ανάγκη μια τέτοια ασπίδα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη σεισμογενή ελληνική επικράτεια.