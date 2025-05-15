Οφειλές Δημοσίου: Κρατικά φέσια 2,9 δισ. ευρώ σε ιδιώτες -Άλμα 395 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα

Άλμα 395 εκατ. ευρώ έκαναν μέσα σε ένα μήνα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες εκτοξεύοντας τον λογαριασμό στα 2,925 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, από 2,53 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο.

Αν μάλιστα, προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 723 εκατ. ευρώ τα συνολικά χρέη του δημοσίου ανέρχονται στα 3,648 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα που τα κρατικά «φέσια» διογκώνονται, η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους ύψους 234 εκατ. ευρώ που δικαιούνται καθώς δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ στη Φορολογική Διοίκηση.

Πρωταθλητές είναι τα νοσοκομεία καθώς τα χρέη τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι την ανηφόρα και έφτασαν τα 1,489 δισ. ευρώ όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε 1,164 δισ. ευρώ.

Τα κρατικά φέσια στερούν πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά ενώ σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Κομισιόν ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας, ιδίως των μικρομεσαίων.

Οφειλές Δημοσίου – Η ακτινογραφία

Ειδικότερα από την ακτινογραφία των χρεών ανά φορέα προκύπτουν τα εξής:

– Νοσοκομεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές διαμορφώθηκαν σε 1,489 δις. ευρώ τον Μάρτιο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 212 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Φεβρουάριο και κατά 325 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Σημειώνεται ότι τα «φέσια» των νοσοκομείων από 344 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 πριν την πανδημία αυξήθηκαν στα 502 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, στα 606 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021, στα 907 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, στο 1,319 δις. ευρώ το 2023, στα 1,164 δις. ευρώ το 2024 για να φτάσουν τον Μάρτιο του 2025 στα 1,489 δις. ευρώ.

– Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη μειώθηκαν στα 582 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 604 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο με τη βασική πηγή των χρεών να εντοπίζεται στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

– Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα χρέη έκαναν άλμα 93 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 373 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 280 εκατ. ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο

– Λοιπά Νομικά Πρόσωπα. Σε ανοδική τροχιά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς από 195 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο έφτασαν τα 227 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

– Εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Μάρτιο περιορίστηκαν στα 723 εκατ. ευρώ από 824 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου, με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 316 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 234 εκατα. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών). Οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 82 εκατ. ευρώ ενώ κάτω των 90 ημερών μειώθηκαν στα 408 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο από 445 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

