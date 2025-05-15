Η καρδιά του Ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στο Μαλεβίζι από 16 έως 18 Μαΐου

Το Μαλεβίζι θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού beach volley, καθώς από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2025, το TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group φιλοξενεί για πρώτη φορά το Nations Cup – μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού, και υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), του Δήμου Μαλεβιζίου και του Metaxa Hospitality Group.

Το Nations Cup αποτελεί κορυφαίο αθλητικό γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον του διεθνούς αθλητικού κοινού, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προβολή του αθλήματος αλλά και στην τουριστική ανάδειξη της Κρήτης. Στην εφετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν εθνικές ομάδες από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο ανδρικό σκέλος συμμετέχουν οι ομάδες της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, ενώ στο γυναικείο σκέλος οι εθνικές ομάδες της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Ελλάδας.

Το τουρνουά φέρνει στην Κρήτη μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές του ευρωπαϊκού beach volley, προσφέροντας μοναδικό θέαμα υψηλού επιπέδου και έντονες αθλητικές συγκινήσεις.

Η διεξαγωγή του Nations Cup στο Δήμο Μαλεβιζίου αποτελεί σπουδαία αθλητική και τουριστική ευκαιρία, ενισχύοντας τη διεθνή εξωστρέφεια του τόπου και καθιστώντας τον σημαντικό προορισμό για διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

ΟΙ αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 του μήνα με ώρα έναρξης στις 09.00 το πρωί.