Σχέδιο μεταφοράς όρνεων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην ηπειρωτική χώρα

Ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη μεταφοράς όρνιων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην ηπειρωτική χώρα έχει ξεκινήσει μέσα από το πρόγραμμα LIFE Balkan GriffON.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο σχεδιασμό που έχει στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού των όρνεων στην ηπειρωτική χώρα όπου καταγράφει τεράστια μείωση. Από πρόχειρους υπολογισμούς που έχουν γίνει προκύπτει ότι αν στην Κρήτη ο αριθμός των όρνεων φτάνει τα 1.200 στην ηπειρωτική χώρα δεν ξεπερνά τα 400.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2026 ένα εξαετές πρόγραμμα μεταφοράς όρνιων από τον πληθυσμό της Κρήτης στην ηπειρωτική χώρα και από την Ισπανία στη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτό συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), η Μακεδονική Οικολογική Εταιρεία (MES) και το Ταμείο για την Άγρια Χλωρίδα και Πανίδα (FWFF). Τον γενικό συντονισμό έχει το Ίδρυμα για τη Διατήρηση των Γυπών (VCF).

Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία νέων πυρήνων αναπαραγωγής όρνιων, η ενίσχυση των υφιστάμενων αναπαραγωγικών πληθυσμών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του είδους στα νότια Βαλκάνια. Η κύρια δράση του είναι η σταδιακή μεταφορά 100 περίπου όρνιων (50 από Κρήτη και 50 από Ισπανία), τα οποία θα έχουν εξοπλιστεί με δορυφορικούς πομπούς και θα απελευθερώνονται σταδιακά (8-10 κάθε χρόνο) στη βόρεια-δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία αντίστοιχα, αφού θα έχουν παραμείνει σε κλωβούς εγκλιματισμού για τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν την απελευθέρωση.

Για να προχωρήσει όμως αυτός η σχεδιασμός το τρέχον χρονικό διάστημα θα αναπτυχθούν μια σειρά από δράσεις έργα και παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των όρνεων. Ανάμεσα σε αυτές είναι να τοποθετηθούν ταΐστρες, για την εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας των πληθυσμών των πουλιών και την αποφυγή κατανάλωσης ακατάλληλης ή επικίνδυνης τροφής, όπως τα δηλητηριασμένα δολώματα.

Ακόμα ανάμεσα στις δράσεις είναι η δημιουργία Δικτύου Έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, θανάτου ή αποτυχίας εγκλιματισμού κάποιου από τα ζώα που θα αφεθούν. Παράλληλα θα γίνει και μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών πληθυσμών σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα πτωματοφάγα αρπακτικά στα οικοσυστήματα και στις τοπικές οικονομίες.

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