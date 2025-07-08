Μοίρες: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θερμο-υγρομόνωσης στο Κλειστό Γυμναστήριο

Την ολοκλήρωση των εργασιών θερμο-υγρομόνωσης στη στέγη του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών, ανακοίνωσει ο Δήμος Φαιστού, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του.

Το έργο, χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» της Περιφέρειας Κρήτης και αφορούσε την ενίσχυση της θερμομόνωσης μέσω εφαρμογής ψεκαζόμενου αφρού πολυουρεθάνης, την υγρομόνωση με την εφαρμογή πολυουρίας για πλήρη στεγανότητα και την προστασία της στέγης από υγρασία, θερμικές καταπονήσεις και φθορές.

Με την ολοκλήρωση του έργου, επιτυγχάνεται η μείωση ενεργειακών απωλειών και εξοικονόμηση κόστους για θέρμανση και ψύξη, ο ασφαλής και λειτουργικός χώρος αλλά και η παράταση της διάρκειας ζωής του κτηρίου όπως και η πρόληψη δομικών φθορών.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, τόνισε σε δήλωση του: «Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ενισχύουμε τη λειτουργικότητα και ασφάλεια ενός σημαντικού αθλητικού χώρου για τον τόπο μας. Αρωγός η Περιφέρεια Κρήτης και ο κ. Αρναουτάκης και στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας».

Ο κ. Φασομυτάκης Γιάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ανέφερε: «Οι τεχνικές υπηρεσίες μας υλοποίησαν ένα ακόμα έργο ουσίας. Με σύγχρονες μεθόδους και υλικά, διασφαλίζουμε την ενεργειακή και λειτουργική βελτίωση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Φαιστού».

Από πλευράς του ο κ. Βεϊσάκης Στέλιος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, δήλωσε: «Η αναβάθμιση του Κλειστού Μοιρών και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες άθλησης, αφού το γυμναστήριο αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, συλλόγους και γονείς».

Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών- Δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας

Αδιανόητο θράσος: Τιμωρούν τη μάρτυρα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κοινοποιήθηκε η πειθαρχική ποινή

Πλεύρης από Λιβύη: Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση και θέλουμε να το αποτρέψουμε