«Μικροί σεισμολόγοι» στην Κρήτη: Επιτυχής υλοποίηση του Πιλοτικού Δικτύου Σχολικών Σεισμογράφων σε σχολεία του νησιού

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), μέσω του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασαν σήμερα τα αποτελέσματα του έργου «Πιλοτικό Ερευνητικό Δίκτυο Σχολικών Σεισμογράφων σε Σχολεία της Κρήτης».

Το έργο υλοποιήθηκε με στόχο τη δημιουργία δικτύου σεισμολογικών σταθμών σε οκτώ σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Α’ Λυκείου) και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της σεισμολογίας, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, τόνισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης έφερε κοντά τη σχολική με την επιστημονική κοινότητα. Η φιλοσοφία μας είναι να συνδέουμε τους μαθητές με τη γνώση και την έρευνα έμπρακτα, προσφέροντάς τους περισσότερα από τη θεωρία της τάξης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος φέρνουν ικανοποίηση και πλέον συζητούμε τις προϋποθέσεις συνέχειάς του».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηρακλείου Γιάννης Λεονταράκης, επισήμανε: «Στόχος της Περιφέρειας ήταν η διασύνδεση της επιστημονικής με τη μαθητική κοινότητα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να εντρυφήσουν στην κουλτούρα της πολιτικής προστασίας. Η Περιφέρεια Κρήτης πρωτοπορεί πανελλαδικά με αυτό το έργο, το οποίο έχουμε τη διάθεση να εξελίξουμε, ζητώντας παράλληλα από την πολιτεία την αποκέντρωση ανάλογων πόρων».

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Αθανάσιος Μαλάμος, υπογράμμισε: «Για το ΕΛΜΕΠΑ είναι κομβική η απλοποίηση της επιστήμης για τους μαθητές. Μέσω των πειραματικών σεισμογράφων του Ινστιτούτου μας, η επιστήμη περνάει στα σχολεία, δημιουργώντας στα παιδιά στέρεες βάσεις γύρω από τη μηχανική, τη φυσική και τη γεωφυσική. Πρόκειται για ένα έργο εκπαιδευτικού περιεχομένου που επιθυμούμε να συνεχιστεί».

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Ο Καθηγητής Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ Φίλιππος Βαλλιανάτος, σημείωσε: «Βασικός στόχος ήταν να περάσουν οι αρχές της σεισμολογίας στις σχολικές αίθουσες. Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν πειραματικοί σεισμογράφοι σε οχτώ σχολεία της Κρήτης, οι οποίοι καταγράφουν με μεγάλη ακρίβεια τα δεδομένα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε υλικό ώστε τα παιδιά να λειτουργούν βιωματικά ως “μικροί σεισμολόγοι”, αναλύοντας το μέγεθος και το επίκεντρο των σεισμών».

Τέλος, ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου και Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης των ΕΚΦΕ Κωστής Χαλκιαδάκης, ανέφερε: «Το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να δουλέψουν με πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Αν και η τοποθέτηση των δικτυωμένων σεισμογράφων ολοκληρώθηκε, το εγχείρημα ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Είναι στοίχημα για τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν τη χρήση της υποδομής στα μαθήματα σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αξιοποίηση του εξοπλισμού».

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