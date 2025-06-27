Μενδώνη από Θραψανό: Στόχος η συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής Κεραμεικής Τέχνης

Στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και τη Σχολή Κεραμικής Τέχνης, βρέθηκε την Τρίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο των επαφών και επισκέψεων που πραγματοποιεί, με στόχο την παρακολούθηση της πορείας σημαντικών πολιτιστικών έργων στην Κρήτη.

Την Υπουργό Λίνα Μενδώνη καλωσόρισαν στη Σχολή Κεραμικής, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Καθηγητής Καλών Τεχνών και επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος, Γιάννης Ζιώγας.

Η κ. Μενδώνη έδειξε εντυπωσιασμένη από την υποδομή που έχει δημιουργηθεί, η οποία αποτελεί καρπό της συνένωσης δυνάμεων του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την πολύτιμη αρωγή της Περιφέρειας Κρήτης, αναφέροντας ότι η μοναδική αυτή Δομή έχει αναδειχθεί σε πρότυπο συνεργασίας και καινοτομίας στον τομέα της αγγειοπλαστικής.

Ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Σχολής Κεραμικής Τέχνης, στο Κέντρο Μινωικής Αγγειοπλαστικής στο Θραψανό, τονίζοντας: «Πρόκειται για ένα Κέντρο δημιουργίας, πολιτισμού, γνώσης, μάθησης και έρευνας στον τομέα της αγγειοπλαστικής που δημιουργεί νέες προοπτικές εξωστρέφειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό το Σύγχρονο Κέντρο να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παράδοσης και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων».

Η κ. Μενδώνη, αναγνωρίζοντας την αξία του εγχειρήματος, δήλωσε ότι στόχος είναι η συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής και αναμένει τις προτάσεις του Δήμου, ώστε να μη χαθεί ούτε μία ημέρα διδασκαλίας με τη λήξη του Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Δήμαρχος και ο κ. Ζιώγας, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, ξενάγησαν την Υπουργό και τους συνεργάτες της σε όλους τους χώρους της Σχολής, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν ζωντανά, τη διαδικασία κατασκευής κεραμικών αντικειμένων.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο όραμα της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση του Κέντρου Μινωικής Αγγειοπλαστικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Κέντρο αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πόλο έλξης για τον πολιτισμό, τη γνώση και την παράδοση, αποτελώντας έναν κορυφαίο προορισμό βιωματικού και συνεδριακού τουρισμού. Θα λειτουργήσει ως ένα βήμα προώθησης της σύγχρονης αγγειοπλαστικής, των τοπικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, σε άρρηκτη συνδυασμό με την προοπτική του νέου διεθνούς αεροδρομίου».

Η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού επιβεβαιώνει τη σημασία της Δομής του Θραψανού και υπογραμμίζει την κοινή βούληση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της περαιτέρω ανάπτυξής της, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της Κρήτης.

Ο Δήμαρχος με την ευκαιρία της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού, έθεσε το θέμα του μνημείου της Παπούρας και εξέφρασε στην Υπουργό τη θέση του Δήμου για τη προστασία, ανάδειξη και επισκεψιμότητα του, χωρίς το «σφιχτό εναγκαλισμό» εγκαταστάσεων. Η Υπουργός με σαφή τοποθέτηση ανέφερε ότι η θέση του Υπουργείου είναι, το μνημείο να αναδειχθεί, να προστατευθεί και να καταστεί επισκέψιμο. Το θέμα της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης απόστασης των εγκαταστάσεων είναι ζήτημα- όπως είπε - του Υπουργείου Υποδομών.

Το Δήμαρχο συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, οι αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γιώργος Μελεμενής, Στέφανος Ψυλλάκης, Μανώλης Κουρλετάκης και Γιώργος Παπαδόπουλος, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευαγγελία Αγγελάκη, Μιχάλης Σαμωνάκης, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού Γιώργος Μαυραντωνάκης κ.α.. Παρόντες στην ξενάγηση ήταν επίσης ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας και ο Βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης.

