Λιμεναρχείο Ηρακλείου: Προειδοποίηση για ανέμους μέχρι 8 μποφόρ το Σάββατο (20/6)

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, βασιζόμενο στο επίσημο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση για την εκδήλωση το Σάββατο (20/6) ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ, στα πελάγη της Κρήτης και του Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026.
Αναλυτκά η πρόβλεψη :
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου
Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου απευθύνει ισχυρές συστάσεις προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες της θάλασσας:
Ιδιοκτήτες σκαφών: Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή πρόσδεση των ελλιμενισμένων πλοίων και μικρών σκαφών.
Αλιευτικά & σκάφη αναψυχής: Συστήνεται η αποφυγή δραστηριοποίησης και απόπλου κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου καιρικών φαινομένων.
Σε ετοιμότητα: Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής εάν απαιτηθεί.
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