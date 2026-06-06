Κρήτη: Καθημερινά τα πρόστιμα για φωτιές στην ύπαιθρο

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων σε πολίτες που παραβιάζουν τους κανόνες πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προχωρώντας σε καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων στην ύπαιθρο.

Μόνο τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο βεβαιώθηκαν τουλάχιστον δύο νέα διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες, με την Πυροσβεστική να υπενθυμίζει ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές απαγορεύονται και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, τόσο μέσω περιπολιών όσο και με στοχευμένες αυτοψίες σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.

Όπως επισημαίνουν, τα διοικητικά πρόστιμα μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά», ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον κίνδυνο που δημιουργείται για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους θερινούς μήνες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας φωτιάς.

Παράλληλα, τονίζουν ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό για την Κρήτη, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

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