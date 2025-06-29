Κρήτη: Η πτήση ακυρώθηκε λόγω υπέρβασής ωραρίου του προσωπικού

Λόγω υπέρβασης ωραρίου του προσωπικού ακυρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/6) πτήση από το αεροδρόμιο Χανίων με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος βρετανικής εταιρείας προσγειώθηκε με 4 ώρες καθυστέρηση στο αεροδρόμιο "Ιωάννης Δασκαλογιάννης" των Χανίων και όταν ήταν έτοιμο να πετάξει ξανά για να επιστρέψει στο Λονδίνο διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πτήση και το προσωπικό να διανυκτερεύσει στα Χανιά.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: "Κόκκινος συναγερμός" για πυρκαγιές - Δύσκολη Κυριακή για το νησί

Ηράκλειο: Την χτυπούσε μέσα στο αυτοκίνητο αλλά τον πρόδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας!