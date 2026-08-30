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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

ΕΚΑΒ
clock 09:47 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκρός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 929/8) ένας άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Καλλιθέα της Ιεράπετρας. Η μακάβρια ανακάλυψη κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνα για την ταυτοποίηση του άνδρα και τις συνθήκες του θανάτου του.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας εκτιμάται ότι ήταν υπήκοος Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς έπασχε από κίρρωση του ήπατος.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία θανάτου τις επιπλοκές που συνδέονται με την κατάσταση της υγείας του και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

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