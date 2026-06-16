Κρήτη: "Βουτιά" στο κενό από μεγάλο ύψος για 22χρονη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Ρεθύμνου, έπειτα από πτώση μιας 22χρονης γυναίκας από τον πρώτο όφορο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τη νεαρή να καταλήγει στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν στην επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 22χρονη είχε τις αισθήσεις της όταν εντοπίστηκε από τις δυνάμεις διάσωσης. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή φέρει τραυματισμό στο κάτω άκρο, χωρίς η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου.

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