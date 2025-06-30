Ηράκλειο: Ξανά στις φλόγες ο Τσίγκουνας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (Δευτέρα 30/6) στα νότια του νομού Ηρακλείου, στον Τσίγκουνα του Δήμου Φαιστού, στην ίδια περιοχή όπου πριν από λίγες ημέρες ξέσπασε φωτιά που έκανε στάχτη 30 στρέμματα γης, ενώ τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Τουλάχιστον 14 οχήματα με τον ανάλογο αριθμό υπαλλήλων ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, ενώ πριν από λίγο ακυρώθηκε η συμμετοχή εναέριου μέσου στην επιχείρηση κατάσβεσης.

