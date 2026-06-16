Ηράκλειο: Το ΕΚΗ στηρίζει την 24ωρη απεργία των εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους του e-ΕΦΚΑ και στον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης χιλιάδων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκείς υποδομές, αυξημένο φόρτο εργασίας και διαρκή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, συνεχίζουν με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση να στηρίζουν τη λειτουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας.

Η απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στη διαρκή υποστελέχωση, στις ελλείψεις υποδομών, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην απουσία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στις συνθήκες που δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του eΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αποδέκτες της αγανάκτησης των πολιτών για προβλήματα που αποτελούν συνέπεια πολιτικών επιλογών, ελλείψεων προσωπικού και διαχρονικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Το ΕΚΗ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων για:

· Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών κενών.

· Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα προστασίας από την ακρίβεια.

· Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

· Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

· Ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και διασφάλιση των πόρων της.

Καλούμε την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Φορέα να δώσουν άμεσα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και να ανταποκριθούν στα δίκαια αιτήματά τους.

Η υπεράσπιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των εργαζομένων που την υπηρετούν είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

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