Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος με σχεδόν 100 γραμμάσια χασίς (εικόνα)

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο και στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ναρκωτικά δισκία και άλλα ευρήματα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί βρήκαν 97,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, 176 ναρκωτικά δισκία, 60 οποιοειδή χάπια, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ που εκτιμάται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο.

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Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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