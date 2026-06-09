Ηράκλειο: Μπήκαν στο σπίτι από ανασφάλιστη πόρτα και τα πήραν... όλα!

Συνελήφθησαν χθες (08.06.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για κλοπή στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες της 07.06.2026 άγνωστοι εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα, στην οικία ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και αφαίρεσαν ηλεκτρικές συσκευές, κοσμήματα και τιμαλφή καθώς και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας 29.000 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκαν δυο ημεδαποί (22 και 35 ετών) και πρωινές ώρες χθες (08.06.2026) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων το οποίο αποδόθηκε στον κάτοχό τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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