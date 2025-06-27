Ηράκλειο: Με επιτυχία η εκδήλωση για την κυβερνοασφάλεια στη διοίκηση των ξενοδοχείων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ολομέλεια Ιουνίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων με κύριο θέμα την Κυβερνοασφάλεια

Η Ολομέλεια Ιουνίου του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 στο ξενοδοχείο TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο μέρη, με κεντρικό άξονα την κυβερνοασφάλεια στη διοίκηση των ξενοδοχείων.

Πρώτο Μέρος

Κατά την έναρξη της ολομέλειας:

· Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, CEO & Founder του Money and Tourism, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας στα ξενοδοχεία τονίζοντας τη σημασία της αυστηρής συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) . Επισήμανε επίσης τη ραγδαία πρόοδο του τουριστικού τομέα και τόνισε την ανάγκη διαρκούς πίεσης προς την Πολιτεία για την ενίσχυση της τουριστικής ατζέντας.

· Ο Δήμαρχος Μαλεβυζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας, μίλησε για τα ζητήματα του δήμου, κάνοντας ειδική αναφορά στα τέλη ενθεκτικότητας, την ενεργειακή πολιτική, καθώς και την επικείμενη παρουσίαση της Μελέτης Ανάπλασης Αμμουδάρας (30 Ιουνίου).

· Ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, νέος Διευθυντής της ΠΥΤ Κρήτης, απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στην συνέχιση της καλής συνεργασίας της Υπηρεσίας με το ΠΣΔΞ.

· Ο κ. Νικόλαος Λιμνιάτης, παρουσίασε την εταιρεία Shield Operations Security Company ΙΚΕ (S.Op.S), που δραστηριοποιείται στον τομέα ιδιωτικής ασφάλειας ενώ ο κ. Γεώργιος Χατζηνικολάου παρουσίασε τις δυνατότητες των drones στην ασφάλεια εγκαταστάσεων, ακτογραμμών, πυροπροστασίας και έρευνας-διάσωσης.

· Ο κ. Χρήστος Νικολάου, μέλος του Συλλόγου, παρουσίασε σύντομη ανάλυση για την τουριστική αγορά της Αλβανίας, στο πλαίσιο του 10λεπτου μέλους.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Σφακιανάκης, ενημέρωσε για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ και τις Υγειονομικές Αρχές, σχετικά με τα τρέχο-ντα θέματα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στo θέμα που έχει προκύψει στην 1η Σ.Α.Ε.Κ Ηρα-κλείου που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υποστήριξης της τουριστικής εκπαίδευσης και την πεποίθηση ότι το υπουργείο θα κινηθεί σύντομα προς την σωστή κατεύθυνση με τις κατάλληλες λύσεις.

Επίσης ο Πρόεδρος μετά την συμμετοχή του σε εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για την δημιουργία Περιφερειακού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαί-σιο της Διεθνούς Σύμβασης UNESCO , εξέφρασε την πολύ θετική του άποψη για το σημα-ντικό αυτό εγχείρημα και την απόλυτη στήριξη του Συλλόγου.

Η ενότητα έκλεισε με συζήτηση για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν.

Δεύτερο Μέρος – Εξειδικευμένο Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας

Ακολούθησε το εξειδικευμένο σεμινάριο με τίτλο: «Κυβερνοασφάλεια στην Ξενοδοχειακή Διοίκηση – Προστατεύοντας Επιχειρήσεις και Πελάτες», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Ιωάννης Παυλόσογλου, Υποδιοικητής Επιχειρησιακού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), ο οποίος παρουσίασε κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης ψηφιακής απειλής για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στους κινδύνους που απειλούν άμεσα τις ξενοδοχειακές υποδομές, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, και τις οικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα: η θεματολογία περιλάμβανε:

· Εισαγωγή στην κυβερνοασφάλεια: Γιατί αφορά τα ξενοδοχεία, ποιοι είναι οι ψηφιακοί κίνδυνοι.

· Βασικές απειλές: Phishing, ransomware, παραβίαση Wi-Fi, social engineering.

· Ο ρόλος του διευθυντή: Πολιτικές ασφάλειας, συνεργασία με IT, GDPR.

· Πρακτικά μέτρα πρόληψης: Ασφαλή δίκτυα, password management, backup, εκπαίδευση προσωπικού.

· 5 άμεσα βήματα για εφαρμογή και χρήσιμες συμβουλές για μικρές επιχειρήσεις χωρίς IT τμήμα.

Επίλογος Εκδήλωσης

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου προς τον Διευθυντή του ξενοδοχείου κ. Σεραφείμ Καρουζάκη και τον ξενοδοχειακό όμιλο Metaxa Hospitality για την άψογη φιλοξενία. Ακολούθησε δείπνο, προσφορά του ξενοδοχείου, που έδωσε την ευκαιρία για χαλαρές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος: Γιώργος Σφακιανάκης

Ο Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Γάσπαρης

