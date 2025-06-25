Ηράκλειο: Ξεκινά την Πέμπτη (26/06) το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα κυβερνοασφάλειας

Ξεκινά αύριο Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κυβερνοασφάλεια: Σύγχρονες Προκλήσεις & ο Νέος Νόμος 5160/2024».

Το σεμινάριο διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στις 26 και 27 Ιουνίου, στο Ηράκλειο.

Απευθύνεται σε στελέχη φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως επίσης και του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα σε διοικητικά στελέχη, διαχειριστές (στελέχη πληροφορικής), καθώς και χρήστες πληροφοριακών συστημάτων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνουν εισηγήσεις από τον Διοικητή Εθνικής Αρχής Κυ-βερνοασφάλειας, κ. Μιχαήλ Μπλέτσα, τον Υποδιοικητή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ. Ιωάννη Παυλόσογλου και στελέχη της Αρχής. Θα γίνει ενημέρωση για την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας και θα αναπτυχθούν θεματικές όπως:

η εξέλιξη του τοπίου κυβερνοαπειλών

οι επιπτώσεις για δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις

οι βασικές αρχές προστασίας

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας από επιθέσεις κλπ

η προστασία κρίσιμων υποδομών

οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο 5160/2024

Ειδικά για τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα γίνει επίσης ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες ψηφιακές άδειες και τα εργαλεία προστασίας, κα-θώς και τη διαδικασία για την απόκτησή τους.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι εργασίες το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου, θα διεξαχθούν από τις 9:00 έως τις 15:00, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο (Κεντρικό κτίριο, αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης»).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των στελεχών του φορέα που εκπροσωπείτε, σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου θα χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής, για υπη-ρεσιακή χρήση. Μπορείτε να δηλώσετε εκ των προτέρων τη συμμετοχή σας στο [email protected]. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείτε με τον κ. Σ. Για-κουβή, στο 2813410230 (καθημερινά, 10:00 – 12:00).

Ηράκλειο: Πρόστιμα «φωτιά» από τη Δημοτική Αστυνομία, με βάση το νέο ΚΟΚ

Ηράκλειο: Παραδόθηκε και το βόρειο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας