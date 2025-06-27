Μαρκόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ηθικές και πολιτικές

Σκληρή γλώσσα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, προτρέποντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλίες «ηθικές και πολιτικές».

«Μας ξέφυγε η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πολίτη πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια κηλίδα για εμάς. Είναι καθαρό αυτό, είναι ταπεινωτικό για την ευρωπαϊκή υπόσταση της χώρας μας και το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόστιμο. Εγώ δεν θα πάω στα πόσα εκατομμύρια ευρώ ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μιλώ για τη δική μου την κυβέρνηση και αν θέλετε και στο επίπεδο των προσώπων, εγώ θα κοιτάξω τα του οίκου μου. Αξιόποινες πράξεις δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, θα το δούμε στη δικογραφία, δεν ξέρω τι κρύβεται εκεί. Θα μιλήσω πολιτικά» είπε αρχικά ο κ. Μαρκόπουλος στον ΑΝΤ1 και συνέχισε: «Επειδή υπάρχουν κάποιοι διάλογοι στο πεδίο, σίγουρα με προβληματίζει ο κομματισμός που αναδύεται μέσα από αυτούς τους διαλόγους, σίγουρα υπάρχει για τον μέσο πολίτη μια απωθητική ρουσφετολογική αύρα, η οποία πρέπει να προβληματίσει τον πρωθυπουργό, έναν φιλοευρωπαίο πρωθυπουργό, ο οποίος πήρε πρωτοβουλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το λέμε αυτό, να είμαστε καθαροί. Όμως αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό κύρος της χώρας μας έχει τρωθεί. Κι επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες, θεωρώ πως πρέπει να πάρει κι άλλες πρωτοβουλίες ηθικές και πολιτικές».

«Όταν λέτε πρωτοβουλίες, τι εννοείτε; Ανασχηματισμός;» ρωτήθηκε σε εκείνο το σημείο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για να απαντήσει: «Δεν είναι δουλειά μου αυτή, δεν είμαι πρωθυπουργός και δεν διεκδικώ κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως που προσδιορίζω ως πολιτικός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο πρωθυπουργός με το κεφάλαιό του, με την ευρωπαϊκή του αλήθεια και με το γεγονός ότι πήρε μέτρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από όλα αυτά θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, που ο ίδιος θα προσδιορίσει».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσε αν το όνομά του βρισκόταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρκόπουλος είπε: «Εγώ επάγγελμα έχω και θα έχω μετά την πολιτική. Το 2019 παράτησα το επάγγελμά μου, στην ακμή της πορείας μου, με πολύ καλά εισοδήματα. Παράτησα την οικογένειά μου, γιατί όσοι ασχολούνται με την πολιτική γνωρίζουν πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσουμε, γιατί πίστεψα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Εγώ αυτή την ευρωπαϊκή πορεία που στηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα τη βάλω για κανέναν σε καμία συζήτηση. Δώσαμε αγώνα για να είναι η χώρα μας στην Ευρώπη».

Και του ζητήθηκε ξανά να προσδιορίσει τις πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρθηκε, είπε: «Αυτά είναι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού. Πρέπει να αναλάβει ηθική και πολιτική πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να δέχεται αυτό τον κομματισμό που αποπνέεται από χθες, είναι εξοργιστικός. Τη μια έχουμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την άλλη των τελωνείων. Εμείς δεν θέλουμε μια Ελλάδα βαλκανική, μίζερη. Εμείς εδώ δίνουμε έναν αγώνα, δεν μπορεί να υποσκάπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό τον τρόπο».

