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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: «Καλοκαίρι» με 30άρια – Πλημμύρισαν οι παραλίες
παραλία
clock 13:23 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 30-31 βαθμούς Κελσίου οι Κρητικοί εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, με την παραλία να αποτελεί τον απόλυτο προορισμό. Μέσα στο σαββατοκύριακο τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες του νησιού έχουν κατακλύσει τις ακτές για τα πρώτα μπάνια, απολαμβάνοντας το καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό.

Ηλιόλουστες και δημοφιλείς παραλίες, όπως το Αμμούδι, το Κοκκίνη Χάνι, η Αμμουδάρα αλλά και οι μαγευτικοί κόλποι στα νότια του νησιού, γεμίζουν ήδη με κόσμο για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές.

Με καλοκαιρινή διάθεση οι λουόμενοι σε Αρίνα και Τομπρούκ

παραλία
παραλία
παραλία
παραλία
παραλία

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