Ηράκλειο: Φωτιά σε έκταση με ελιές κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κεφαλάδο, δίπλα από τα Πραιτώρια του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ελιές και στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υψηλός, κατηγορίας 3.

