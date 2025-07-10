Ηράκλειο: Φωτιά σε έκταση με ελιές κινητοποίησε την Πυροσβεστική
clock 14:41 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κεφαλάδο, δίπλα από τα Πραιτώρια του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ελιές και στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υψηλός, κατηγορίας 3.

Πυρκαγιά Πυροσβεστική Υπηρεσία Δήμος Αρχανών Αστερουσίων
