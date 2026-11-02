Χνάρης: «Καταρρέει το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αγροτικές πληρωμές» – Μόλις 7,8 εκατ. ευρώ η προκαταβολή σε 19.819 δικαιούχους

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην ΑΑΔΕ για τις καθυστερήσεις στην καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης 2026 ασκούν, με κοινή τους ανακοίνωση, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μανόλης Χνάρης, και ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κόμματος. Επικαλούμενοι τα στοιχεία των πληρωμών έως τις 31 Οκτωβρίου, κάνουν λόγο για απογοητευτική εικόνα, καθώς οι πιστώσεις περιορίστηκαν σε μόλις 7,8 εκατομμύρια ευρώ για 19.819 δικαιούχους, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του νέου μοντέλου διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ και ζητώντας άμεσες απαντήσεις, διαφάνεια και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ.Χνάρη:



Η πραγματικότητα των πληρωμών διαψεύδει τις κυβερνητικές προσδοκίες.



Στις 31 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν μόλις 7.806.768,22 ευρώ σε 19.819 δικαιούχους. Την ώρα που η κυβέρνηση παρουσίαζε τη μεταφορά των αγροτικών πληρωμών στην ΑΑΔΕ ως απάντηση στις παθογένειες του συστήματος, η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών δεν είχε δει ακόμη την προκαταβολή στον λογαριασμό της.



Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία, είχαν καταβληθεί 362 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους. Στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2026 είχαν πιστωθεί 354,2 εκατ. ευρώ λιγότερα (−97,8%) και είχαν πληρωθεί 466.077 λιγότεροι δικαιούχοι (−95,9%).

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Η κυβέρνηση επέλεξε το νέο διοικητικό μοντέλο, το διαφήμισε και ανέλαβε την ευθύνη να το θέσει σε λειτουργία. Η αλλαγή ταμπέλας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν συνιστά από μόνη της μεταρρύθμιση.

Μεταρρύθμιση σημαίνει αξιόπιστες δηλώσεις, λειτουργικούς ελέγχους, διαφάνεια και κυρίως έγκαιρες πληρωμές. Στην πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της προκαταβολής, το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει τις κυβερνητικές διακηρύξεις.



Ποιος ευθύνεται για την καθυστερημένη οριστικοποίηση αιτήσεων και τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων;



Ποιος λογοδοτεί για τα χρήματα που δεν έφτασαν εγκαίρως στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις;



Η έλλειψη ρευστότητας δεν είναι μια λογιστική εκκρεμότητα.



Είναι απλήρωτοι προμηθευτές, αγορές λιπασμάτων και ζωοτροφών που αναβάλλονται, δυσκολία πληρωμής καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και εργατών γης. Είναι ασφυξία στην τοπική αγορά, στα γεωπονικά καταστήματα, στις επιχειρήσεις εφοδίων και στις αγροτικές οικογένειες. Οι διαφορές καταβολής πληρωμών την τελευταία δεκαετία αποτυπώνει την έλλειψη ρευστότητας που εισρέει στην ύπαιθρο. Το κόστος της διοικητικής αδυναμίας του κράτους δεν μπορεί να μετακυλίεται στους παραγωγούς.

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Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής απαιτεί από την κυβέρνηση και την ΑΑΔΕ:



• Άμεση δημοσιοποίηση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για κάθε εκκρεμή πληρωμή της ΕΑΕ 2026, με συγκεκριμένες ημερομηνίες, ποσά και αριθμό αναμενόμενων δικαιούχων.



• Εβδομαδιαία δημόσια ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία για υποβληθείσες και οριστικοποιημένες αιτήσεις, ελέγχους, αποκλεισμούς, διορθώσεις και πραγματοποιημένες πιστώσεις.



• Άμεση διόρθωση των προβλημάτων ΟΣΔΕ, δικαιωμάτων, κατοχής γης, βοσκοτόπων και δορυφορικού monitoring, χωρίς οι πραγματικοί παραγωγοί να τιμωρούνται για δυσλειτουργίες της διοίκησης.



• Πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και επαρκή στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με σαφές σχέδιο ευθύνης για τις καθυστερήσεις και την αποκατάστασή τους.



• Μόνιμο, σταθερό χρονοδιάγραμμα αγροτικών πληρωμών με διαφάνεια, προβλεψιμότητα και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε εκκρεμότητα. Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν και γιατί ενδεχομένως δεν πληρώθηκαν.



Η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει επόμενες πληρωμές εντός Νοεμβρίου. Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να εξηγήσει γιατί φτάσαμε στις 31 Οκτωβρίου με τόσο περιορισμένες πιστώσεις.



Οι έλεγχοι και η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων είναι αναγκαίοι, αλλά δεν αποτελούν άλλοθι για ελλιπή προετοιμασία και διαρκή αναβολή της ρευστότητας. Η πολιτική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση που σχεδίασε, αποφάσισε και εφαρμόζει τη μετάβαση. Η ελληνική ύπαιθρος δεν μπορεί να χρηματοδοτεί από το υστέρημά της τις καθυστερήσεις του κράτους.

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