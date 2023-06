Γρηγόρης Σηφάκης: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πανεπιστημιακός

"Έφυγε" από τη ζωή το Σάββατο 17 Ιουνίου σε ηλικία 88 ετών ο Γρηγόρης Μ. Σηφάκης, μια σπουδαία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και διευθυντής επί σειρά ετών της εκδοτικής τους σειράς «Συμβολές στις επιστήμες του ανθρώπου».

Σε ανακοίνωσή τους οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης αναφέρουν τα εξής:

Ο Γρηγόρης Μ. Σηφάκης (Ηράκλειο 1935 – Αθήνα 2023) ήταν ομότιμος καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Alexander S. Onassis Professor της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και του νεοελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (1992-2003). Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1981-1987), ήταν ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και πρώτος Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, ενώ είχε διδάξει στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Στα νεανικά του χρόνια ευτύχησε να μαθητεύσει κοντά σε διακεκριμένους δασκάλους, τον φιλόλογο Μενέλαο Παρλαμά και τον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα στην Κρήτη, τον Θρασύβουλο Σταύρου στην Αθήνα. Αργότερα, κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο (1961-1964), παρακολούθησε τους καθηγητές T.B.L. Webster (υπό την επίβλεψη του οποίου συνέγραψε τη διδακτορική του διατριβή για το ελληνιστικό θέατρο), E. G. Turner, R. G. Winnington-Ingram, A. M. Dale κ.ά.

Οι τομείς της επιστημονικής του ειδίκευσης αφορούσαν το αρχαίο δράμα, την ιστορία του αρχαίου θεάτρου και τη θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στον παραδοσιακό χαρακτήρα και το λογοτυπικό ύφος της ποίησης από τον Όμηρο έως τον Διγενή, τον Ερωτόκριτο και το δημοτικό τραγούδι.

Μεταξύ των έργων του: «Parabasis and animal choruses» (The Athlone Press, 1971), «Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988), «Μπέλα Μπάρτοκ και δημοτικό τραγούδι» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997) «Aristotle on the function of the tragic poetry» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003), «Ζητήματα ποιητικής, φιλολογίας και λαογραφίας» (Κίχλη, 2016), ενώ προς τιμήν του έχει κυκλοφορήσει ο τόμος «Παραχορήγημα. Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010).

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης τον αποχαιρετούν με σεβασμό και αγάπη, και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

