ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 01:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: Η Κυβέλη δεν διστάζει να βάλει τη ζωή της Αλίκης σε κίνδυνο
gh
clock 13:00 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στο Grand Hotel

Δευτέρα 12 Μαΐου – Παρασκευή 16 Μαΐου

Ο Ρήγας παρακολουθεί την Αλίκη και τον Πέτρο που έφυγαν κρυφά από το ξενοδοχείο για να ερευνήσουν το σχολείο, κυνηγώντας τον κρυμμένο θησαυρό. Ο Ιάκωβος, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη, πυροβολεί και πετυχαίνει τον Χρόνη και στη συνέχεια τον Χαραλάμπη που τον καταδιώκει. Η Κυβέλη έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη προς την Αλίκη και διαβάζει ένα γράμμα που έχει γράψει στον Πέτρο και στο οποίο φαίνεται το σχέδιό τους να φύγουν για πάντα μαζί… 

Έτσι, η Κυβέλη δεν διστάζει να βάλει τη ζωή της Αλίκης σε κίνδυνο, προκειμένου να την απομακρύνει από τον Πέτρο. Ο Χαραλάμπης μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με την Θεώνη να αγωνιά στο πλευρό του. Η εμπιστοσύνη της Εριέττας στον Ιάκωβο κλονίζεται, ενώ εκείνος φτάνει μέχρι και στην απαγωγή. Ο Ρήγας πηγαίνει στο σημείο συνάντησης με τον Ιάκωβο και την Εριέττα, χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει και χωρίς να καταλάβει ότι κάποιος τον ακολουθεί…

Διαβάστε επίσης 

Tσολάκη: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

spoiler Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis