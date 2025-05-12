ΣτΕ: Αντισυνταγματική η ρύθμιση αναστολής του ΑΦΜ σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής

«Κόκκινο» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη δυνατότητα αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Με την απόφαση 869/2025 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επιρκατείας έκρινε ότι «οι διατάξεις του ν. 4174/2013 που προβλέπουν τη δυνατότητα αναστολής της χρήσης ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ σε περίπτωση φοροδιαφυγής και παρέχουν νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον ορισμό περιπτώσεων αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ και των συνεπειών της αναστολής και της απενεργοποίησης, αντίκεινται στο Σύνταγμα, διότι η αναστολή χρήσης ή η απενεργοποίηση του ΑΦΜ λόγω φοροδιαφυγής συνιστά βαθιά επέμβαση στην οικονομική ζωή του φορολογούμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία κατ’ ουσίαν ισοδυναμεί με απαγόρευση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας».

Μάλιστα, οι σύμβουλοι επικρατείας εξηγούν ότι η ρύθμιση του νόμου δεν περιέχει την αναγκαία, λόγω της σημασίας του ρυθμιζόμενου ζητήματος, ουσιαστική ρύθμιση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το βασικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής του κράτους δικαίου, με την πρόβλεψη των αναγκαίων εγγυήσεων και τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά συνιστά κατ’ ουσίαν εν λευκώ εξουσιοδότηση προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση των εν λόγω θεμάτων σε περίπτωση φοροδιαφυγής, εφόσον δεν τίθενται όρια στην αρμοδιότητά του.

πηγή: newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινωνικός τουρισμός 2025: Παράταση για τις αιτήσεις έως τις 18 Μαΐου

ΒΟΑΚ: Τροχαίο στην "κακιά στροφή" - Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο

Ένοχοι οι επιχειρηματίες από τη Ρόδο για τον πνιγμό 26χρονου Κρητικού