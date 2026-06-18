Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στο «μικροσκόπιο» οι μάρτυρες «κλειδιά» της υπόθεσης

Νέες έρευνες της Αστυνομίας στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη φέρνουν στο φως μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις τελευταίες κινήσεις της. Οι αντιφάσεις στις ημερομηνίες της εξαφάνισης περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς διαφορετικά πρόσωπα δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πότε χάθηκαν τα ίχνη της 45χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή, η οποία κράτησε μέχρι τα ξημερώματα. Παράλληλα, ο αδερφός της αγνοούμενης κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα.

Ο αδερφός της δήλωσε πως η εξαφάνιση σημειώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, ημερομηνία που αναγράφεται και στο Missing Alert. Ωστόσο, ο ενοικιαστής και μία γυναίκα-μάρτυρας υποστηρίζουν, ότι όλα συνέβησαν μία μέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 29 Μαΐου. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκδοχή, οι Αρχές ενδέχεται να αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό από λάθος ημερομηνία.

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τις 29 Μαΐου, αναφέρει και ο ενοικιαστής, ενώ ο εργάτης που είχε συνάντηση με τη Λεβεντάκη, επιμένει ότι την είδε στις 30 Μαΐου. Και οι δύο πάντως συμφωνούν σε ένα κοινό στοιχείο: πως η γυναίκα κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

Το ερώτημα για το πότε ακριβώς χάθηκαν τα ίχνη της παραμένει αναπάντητο. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις 7 Ιουνίου, πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο του αδερφού της από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα.

Η διαδρομή πριν την εξαφάνιση



Πριν χαθούν τα ίχνη της, στα τέλη Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε επισκεφθεί το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Η σχέση της με την οικογένειά της περιγραφόταν ως τεταμένη τα τελευταία χρόνια. Η μητέρα της ανέφερε πως η κόρη της είχε βρει δουλειά και είχε νοικιάσει γκαρσονιέρα κοντά στον χώρο εργασίας της, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείται καθημερινά.

«Δεν είχαμε λόγο να το κάνει αυτό… ‘Μα δεν προλαβαίνω’, λέει, ‘να παίρνω κι άλλο λεωφορείο για να πηγαίνω στη δουλειά’», περιγράφει η μητέρα της 45χρονης.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Λεβεντάκη πλήρωσε έναν εργάτη για εργασίες σε χωράφι της και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη στάση λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά. Ο ενοικιαστής επιμένει ότι η τελευταία τους συνάντηση έγινε στις 29 Μαΐου, και όχι στις 30 όπως αναφέρει ο αδερφός της.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.



Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν ούτε την εγκληματική ενέργεια ούτε την εκούσια εξαφάνιση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων της 45χρονης, που ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της, ενώ αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως μυστηριώδης, έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ για τις Αρχές των Χανίων.

Η τελευταία μέρα της 45χρονης



Με drone και σκυλιά, οι έρευνες συνεχίζονται σε κάθε πιθανό σημείο. Οι αστυνομικοί ανασυνθέτουν βήμα προς βήμα τη διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ξεκινώντας από το πατρικό της στο Βαρύπετρο. Το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου, σύμφωνα με μαρτυρίες, επισκέφθηκε τους γονείς της και έκανε δουλειές του σπιτιού.

«Με πήρε τηλέφωνο αυτή, μου ζήτησε πέντε αυγά, εγώ της πήγα παραπάνω… Της έδωσα τα αυγά κι έφυγα», αναφέρει συγχωριανός της. Η συνάντηση αυτή έγινε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι και η 45χρονη φαινόταν ήρεμη.

Λίγο αργότερα, στις 14:15, τηλεφώνησε σε εργάτη για να τον πληρώσει, ενώ το απόγευμα αναχώρησε για το ραντεβού της στο σπίτι που νοίκιαζε σε ζευγάρι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Η τελευταία μαρτυρία που διαθέτουν οι Αρχές προέρχεται από γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι την είδε σε στάση λεωφορείου. Από τις 17:30 και μετά, το κινητό της απενεργοποιήθηκε και δεν υπήρξε κανένα ίχνος επικοινωνίας.





Τα κρίσιμα σημεία των ερευνών



Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο περιοχές: στην Αγυιά, όπου έπαψε να εκπέμπει το κινητό της, και στη στάση λεωφορείου όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Οι Αρχές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν αν η γυναίκα που είδε η μάρτυρας ήταν πράγματι η Σταυρούλα Λεβεντάκη ή πρόκειται για λανθασμένη ταυτοποίηση.

ΠΗΓΗ: TANEA.GR

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