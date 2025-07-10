Έπαινος στον Αντώνη Σανουδάκη από την Ακαδημία Αθηνών

Τιμητικό έπαινο, τέταρτο κατά σειράν, απένειμε η Ακαδημία Αθηνών στον συγγραφέα Αντώνη Σανουδάκη για την τελευταία καταγραφή-μαρτυρία προφορικής Ιστορίας του Βαγγέλη Δοξαστάκη, αντάρτη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Χερσονήσου Ηρακλείου.

«Η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών (συνεδρία της 6/5/2025), αφού έλαβε υπόψη την από 31/3/2025 σχετική πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, απονέμει Β' έπαινο στον κ. Αντώνη Σανουδάκη για την Συλλογή του με τίτλο «Αφήγηση Βαγγέλη Ζαχ. Δοξαστάκη, αντάρτη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Χερσονήσου Ηρακλείου» (αριθμ. εισαγ. 5267/2024)».

Image

Με την εν λόγω καταγραφή προφορικής μαρτυρίας από τον Αντώνη Σανουδάκη και την πρόσφατη έκδοσή της σε βιβλίο από τις εκδόσεις “Ταξιδευτής”, συναριθμούνται τριάντα έξι (36) δημοσιευμένες μαρτυρίες πρωταγωνιστών και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης. Ανάμεσά τους και άλλων, της κυρίως Ελλάδας, όπως του Γιώργη Ψιλάκη, καπετάν “Δημοσθένη” του ΕΛΑΣ Μακεδονίας και του αγωνιστή της Κατοχής και της επτάχρονης τυραννίας π. Γεωργίου Πυρουνάκη.

Η μακροχρόνια αυτή προσπάθεια του Αντώνη Σανουδάκη, αρχής γενομένης από το 1977, ενισχύθηκε από το “Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη”, μετά από πρόταση του αείμνηστου μέλους της Ακαδημίας Παντελή Πρεβελάκη, ύστερα από την έκδοση του πρώτου βιβλίου προφορικής μαρτυρίας του Αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη, καπετάν Μανώλη Μπαντουβά.

Ακολούθησαν, κατά χρονολογική σειρά, οι έπαινοι από την Ακαδημία Αθηνών για τις μαρτυρίες:

α) “Τα ματωμένα χρόνια”, απομνημονεύματα του Μιχάλη Σαμαρίτη, καπετάνιου του ΕΛΑΣ, εκδόσεις “Ταξιδευτής”, 2014,

β) Γιώργη Ν. Ψιλάκη, “Καπετάν Δημοσθένης” του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Μακεδονίας, εκδόσεις “Ταξιδευτής”, 2018 και

γ) Δημήτρη Ξυριτάκη: Αντιδικτατορική Οργάνωση Κρήτης, Δημοκρατική Ένωση Κινήσεων Αντίστασης (Δ.Ε.Κ.Α.), εκδόσεις “Ταξιδευτής”, 2020.

