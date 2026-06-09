Ανησυχητικά στοιχεία για τον καρκίνο του παχέος εντέρου στους νέους άνδρες - Αυξάνονται οι θάνατοι

Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλικία παρουσιάζει η θνησιμότητα από καρκίνο του παχέος εντέρου στη χώρα μας, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη για την περίοδο 2014-2022.

Την έρευνα πραγματοποίησαν εξειδικευμένοι γιατροί του νοσοκομείου « Ευαγγελισμός» σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης, Ιωαννίνων, Αθηνών, με τη συμμετοχή των καθηγητών Β. Παπαστεργίου, Γ. Σουγκλάκου, Γ. Καραμανώλη, Γ. Πασπάτη και Γ. Χλουβεράκη.

Τα ευρήματα φέρνουν στο φως μια διπλή πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, τα νέα για τον γυναικείο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται οριζόντια μείωση της θνησιμότητας σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικιακές ομάδες.

Από την άλλη πλευρά, στον ανδρικό πληθυσμό η συνολική θνησιμότητα παρέμεινε σταθερή κατά την εξεταζόμενη εννιαετία, γεγονός που κρύβει μια έντονη εσωτερική διαφοροποίηση.

Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι τάσεις αποκλίνουν ανάλογα με την ηλικία των ασθενών.

Ενώ στους ηλικιωμένους άνδρες παρατηρείται κάμψη των θανάτων, οι νεότεροι άνδρες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής αυξητικής τάσης.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, καθώς ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχα δεδομένα από άλλες δυτικές χώρες.

Η συγκεκριμένη έρευνα έβαλε στο μικροσκόπιο τις διαχρονικές τάσεις της νόσου, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Τα αποτελέσματα χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο στοχευμένες στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες ανδρών που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

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