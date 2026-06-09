ΔΕΥΑΗ: 'Ερχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς και νέα τέλη

Αυξήσεις στις χρεώσεις της ΔΕΥΑΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης που συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη. Οι δρομολογούμενες αυξήσεις είναι αποτέλεσμα εισήγησης που προέκυψε μέσα από οικονομοτεχνική μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του 5ετούς επιχειρησιακού πρόγραμμα δράσης της ΔΕΥΑΗ για την περίοδο 2025 -2029.

Μάλιστα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι από πέρισυ θα έπρεπε να έχουν γίνει οι αυξήσεις αλλά δεν έγιναν λόγω της κατάστασης της λειψυδρίας.

Με βάση τα όσα δρομολογούνται θα έχουμε οριζόντια αύξηση ανά υδρόμετρο 1 ευρώ για λόγους συντήρησης των υδρομέτρων νέας τεχνολογίας που έχουν αντικατασταθεί σε ποσοστό 80%.

Επίσης σε ό,τι αφορά στα πάγια της πολυκατοικίες που σήμερα είναι 5,25 ευρώ το πάγιο ανεβαίνει στα 7 ευρώ, όπως είναι στις μονοκατοικίες. Έτσι οριζόντια όλα τα πάγια των κατοικιών θα είναι σε αυτό το επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά στα πάγια των επαγγελματικών χώρων το κόστος των παγίων ανεβαίνει από τα 7 στα 10 ευρώ.

Ακόμα αυξάνεται το τέλος αποχέτευσης το οποίο ανεβαίνει από το 60 στο 63%.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2027 βάση νόμου θα αλλάζει η κλίμακα του τιμολογίου και θα αυξάνεται κατά 3,5 ευρώ ετήσια λόγω του πληθωρισμού.

Η πλευρά της ΔΕΥΑΗ αυτό το οποίο αξιολογεί μέσα από αυτές τις αυξήσεις θα μπορέσει να σε βάθος χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι το 2029 να έχει φτάσει σε οριακά θετικό ισοζύγιο. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί η ΔΕΥΑΗ και στο πλαίσιο αυτό γίνονται οι αυξήσεις είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο είναι δυσβάσαχτο και αποτελεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Θυμίζουμε ότι η τελευταία αύξηση της ΔΕΥΑΗ έγινε το 2021 σε ποσοστό 25%

Το δελτίο τύπου της ΔΕΥΑΗ

Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου



Καμία αλλαγή στα Κοινωνικά Τιμολόγια



Θωρακίζεται περαιτέρω θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επόμενη πενταετία η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), μέσα από την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης των καταναλωτών.



Αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανάλογες αναπροσαρμογές την τελευταία τριετία, η ΔΕΥΑΗ είχε διατηρήσει σταθερά τα τιμολόγιά της από το 2021. Όμως, οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και διαχείρισης, καθώς και στο κόστος αγοράς του νερού από το Φράγμα Αποσελέμη, από 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ/κυβ. μ., κατέστησαν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης της ΔΕΥΑΗ και ειδικότερα στην τιμολογιακή πολιτική ισοσκελισμού εσόδων – εξόδων:



• Παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία αύξηση, όλες οι χρεώσεις και οι κλίμακες κατανάλωσης για το 2026.



• Το μηνιαίο τέλος γίνεται ενιαίο και διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες, από 5,25 ευρώ που ίσχυε για τα διαμερίσματα και 7 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Για επαγγελματικούς χώρους το τέλος διαμορφώνεται από 7 στα 10 ευρώ.



• Θεσμοθετείται τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά μήνα που θα ανέρχεται σε 1,00 €/ υδρόμετρο και ανά μήνα και θα προορίζεται για συντήρηση-αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας.



• Το τέλος αποχέτευσης από 60% που είναι σήμερα διαμορφώνεται σε 63%.



• Προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή περίπου 3,5% στις κλίμακες κατανάλωσης σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, για τα έτη 2027-2029.



• Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα Κοινωνικά Τιμολόγια.



Με τα νέα δεδομένα, η ΔΕΥΑΗ διασφαλίζει τον απαιτούμενο από τον Νόμο ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων, καλύπτει το χρηματοοικονομικό και τα άλλα κόστη παροχής υπηρεσιών (π.χ. περιβαλλοντικό κόστος), καθώς και την πρόσβασή της σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του Ηρακλείου. Παράλληλα, καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος που έχει διαταραχθεί λόγω της ¨εκτίναξης¨ του ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων που αποτυπώνονται στις μεγάλες αυξήσεις των υλικών και γενικότερα λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.



Συνεχίζει έτσι μια δυναμική, αλλά και πρωτοποριακή πορεία επενδύσεων με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο Δήμο Ηρακλείου, εξασφαλίζουν την προστασία πολύτιμων υδάτινων πόρων, οδηγούν στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

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