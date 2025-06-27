Σοκ στη Νότια Κορέα: 67χρονος έβαλε φωτιά σε κατάμεστο βαγόνι του μετρό -Έξι τραυματίες (βίντεο)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας στη Νότια Κορέα έριξε εύφλεκτο υλικό σε κατάμεστο βαγόνι του μετρό και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Στο τρομακτικό βίντεο από το περιστατικό της 31ης Μαΐου, που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, διακρίνεται ο 67χρονος εμπρηστής να βγάζει από το σακίδιό του ένα πλαστικό μπουκάλι και να χύνει βενζίνη στο πάτωμα του τέταρτου βαγονιού του συρμού, που μετέφερε την ώρα εκείνη 481 επιβάτες.

Πανικόβλητοι επιβάτες, διαισθανόμενοι τον κίνδυνο, άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τις πόρτες. Μια έγκυος γλίστρησε πάνω στη βενζίνη και της έφυγε ένα παπούτσι καθώς έτρεχε να σωθεί. Αδιάφορος για όσα συνέβαιναν γύρω του ο 67χρονος άναψε τη φωτιά και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ολόκληρο το βαγόνι τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συνολικά έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια του τροματικού περιστατικού, ανάμεσά τους ένας που έπαθε διάστρεμμα στον αστράγαλο και κάποιοι από εισπνοή καπνών. Οι Αρχές της Νότιας Κορέας απήγγειλαν στον 67χρονο, ονόματι Γουόν, κατηγορίες για απόπειρα φόνου και εμπρησμό.

Παλαιά Φώκαια: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η χρήση της επιταγής από τους δικαιούχους

Αυτοκίνητο παρέσυρε 9χρονη ενώ έκανε ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ