Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπερνούν τους 2.000 οι νεκροί (βίντεο)

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό 6.3 ρίχτερ στο Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/10) η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, σε έναν από τους φονικότερους σεισμούς που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Τη δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών, που σημειώθηκε το Σάββατο σε απόσταση 35 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, ακολούθησαν οκτώ ισχυροί μετασεισμοί.

Ο Μουλάχ Τζανάν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου διαχείρισης καταστροφών, δήλωσε στο Reuters ότι 2.053 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9.240 τραυματίστηκαν και 1.329 σπίτια καταστράφηκαν. Εν μέσω σύγχυσης για τον απολογισμό των θυμάτων, ο αριθμός των νεκρών από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις αυξήθηκε από τους 500 σήμερα το πρωί, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου, και από τους 16 χθες βράδυ.

Δέκα ομάδες διασωστών βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή, που συνορεύει με το Ιράν, δήλωσε ο Σαγίκ.

Πάνω από 200 νεκροί έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία, δήλωσε ο δρ. Ντάνις, αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας της Χεράτ, στο Reuters. «Οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά». Οι νεκροί «έχουν μεταφερθεί σε πολλά σημεία –στρατιωτικές βάσεις, νοσοκομεία», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από 600 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές σε τουλάχιστον 12 χωριά στην επαρχία Χεράτ. Συνολικά, 4.200 άνθρωποι επλήγησαν με τον έναν ή άλλο τρόπο από τον σεισμό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The number of deaths as a result of earthquake in western #أفغانستان has risen to 2,159 people.

Thousands are missing ⚠️ #earthquake #AfghanistanEarthquake #Sismo #Deprem #Afghanistan #افغانستان #HeratEarthquake #الزلزال pic.twitter.com/QbcemArn6D

