Δήμος Μαλεβιζίου: Ανακοίνωση για την υποχρεωτική υποβολή κτηνοτροφικών δηλώσεων έτους 2025

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι έως 30 Μαΐου, πρέπει να υποβάλουν νέες κτηνοτροφικές δηλώσεις για το έτος 2025 στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας που ανήκουν με βάση τη διεύθυνση κατοικίας(Γάζι, Κρουσώνας και Τύλισος).

Οι κτηνοτρόφοι της Τ.Κ. Φόδελε θα υποβάλουν τη δήλωση τους στο γραφείο της Κοινότητας από 21-23 Μαΐου 2025.

Οι κτηνοτρόφοι της Τ.Κ. Αχλάδας θα υποβάλουν τη δήλωση τους στο γραφείο της Κοινότητας από 26 έως και 27 Μαΐου.

Η δήλωση θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο ή με εξουσιοδότηση από άλλο πρόσωπο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Αστυνομική Ταυτότητα

Ενημερωμένο Μητρώο Αιγοπροβάτων

