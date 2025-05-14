ΟΦΗ: Το Μαρούσι σημείο συνάντησης των Κρητικών οπαδών πριν τον τελικό Κυπέλλου

Το κέντρο του Αμαρουσίου θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης των οπαδών του ΟΦΗ πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό.

Την Τετάρτη (14/05) η κρητική ΠΑΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας λεπτομέρειες για την ομαλή συγκέντρωση και μετακίνηση των «ασπρόμαυρων» οπαδών στο κέντρο του Αμαρουσίου, κοντά στον σταθμό του ηλεκτρικού στην περιοχή.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, σημείο συνάντησης των φιλάθλων της ομάδας μας, πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το Σάββατο 17 Μαΐου θα είναι το κέντρο του Αμαρουσίου, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Μαρούσι».

Από το μεσημέρι, οι φίλαθλοι θα μπορούν να κινούνται προς τις πλατείες Κασταλίας, Αλ. Γαρδέλη και Ηρώων, για καφέ, φαγητό και αναμονή σε φιλόξενο κλίμα, πραγματοποιώντας παράλληλα τις αγορές τους στο Ιστορικό – Εμπορικό κέντρο της πόλης. Ο Δήμος Αμαρουσίου θα διαθέσει προσωπικό για την καθοδήγησή τους και, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, θα διοργανώσει μουσικές εκδηλώσεις με Κρητικούς καλλιτέχνες. Παράλληλα, η δημοτική συγκοινωνία θα εξυπηρετεί όσους θελήσουν να επισκεφθούν τα τοπικά μουσεία.

Από τις 17:00, οι φίλαθλοι – και πάντα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Β.Α. Αττικής – θα επιβιβάζονται σταδιακά σε ειδικούς συρμούς της ΣΤΑ.ΣΥ από τον σταθμό «Μαρούσι» προς τoν σταθμό «Νερατζιώτισσα» και από εκεί πεζή στο ΟΑΚΑ, ανάλογα με το εισιτήριό τους.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ευχαριστεί τον Δήμο Αμαρουσίου για τη φιλοξενία και καλεί τους φιλάθλους να τηρούν τις οδηγίες για ασφαλή και ομαλή παρουσία στην περιοχή και στο Στάδιο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Κυπέλλου : Ανοιξε ξανά η πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων από τους φίλους του ΟΦΗ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Περίπου 4.000 εισιτήρια του ΟΦΗ καταλήγουν στον Ολυμπιακό - Οι αλλαγές στις θύρες