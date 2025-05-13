Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Περίπου 4.000 εισιτήρια του ΟΦΗ καταλήγουν στον Ολυμπιακό - Οι αλλαγές στις θύρες

O ΟΦΗ θα πάρει τελικα 17.775 και όχι 21.939 εισιτήρια για τον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό καθώς στη χθεσινή συσκεψη έγινε ανακατανομΉ των εισιτηρίων, με τον Ολυμπιακό να παίρνει 26.171 αντί για 21.939 εισιτήρια.

Ο ΟΦΗ έχει διαθέσει μέχρι τώρα περισσότερα απο 13.000 εισιτήρια.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωση της, ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι έπειτα από απόφαση της ΕΠΟ και της αστυνομίας, σχετικά με ανακατανομή των θυρών του Ολυμπιακού σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025, οι θύρες 11Β, 12, 13Α, θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφαλείας.

Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο στις συγκεκριμένες θύρες θα μετακινηθούν αυτόματα στις εξής θύρες:

– Οι κάτοχοι εισιτηρίου στη Θύρα 11 Β θα παρακολουθήσουν τον τελικό από τη Θύρα 22

– Οι κάτοχοι εισιτηρίου στη Θύρα 12 θα παρακολουθήσουν τον τελικό από τις Θύρες 20 & 22

– Οι κάτοχοι εισιτηρίου στη Θύρα 13 Α θα παρακολουθήσουν τον τελικό από τις Θύρες 21 & 22

H διαδικασία αλλαγής θύρας και θέσης θα γίνεται σταδιακά και ΑΥΤΟΜΑΤΑ από την Ticketmaster, χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία για τους φιλάθλους μας.

Προσοχή: Όσοι έχουν ήδη ταυτοποιήσει το εισιτήριό τους στο gov.gr wallet θα δουν αυτόματα τη νέα τους θέση, ενώ όσοι έχουν αγοράσει εισιτήριο στις θύρες 11Β, 12, 13Α, αλλά δεν έχουν προλάβει να το ταυτοποιήσουν, η νέα θέση θα εμφανιστεί αμέσως μετά την ταυτοποίηση στο gov.gr wallet.

H ΠΑΕ ΟΦΗ ζητά συγνώμη από τους φιλάθλους για την αναστάτωση και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για την κατανόηση, αφού οι παραπάνω αλλαγές αποφασίστηκαν από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας στον τελικό της 17ης Μαΐου.

Όσοι έχουν πληρώσει εισιτήριο σε θύρα που κοστίζει 25 ευρώ (11Β ή 13 Α) και μεταφερθούν σε θύρα που το εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ, θα αποζημιωθούν για τη διαφορά. Για τον τρόπο θα ενημερωθούν επίσημα μετά τον τελικό.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για τη διάθεση των εισιτηρίων στις θύρες της ομάδας ως και τη μέρα του τελικού.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Κατόπιν χτεσινής σύσκεψης υπό τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση με εκπροσώπους του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας betsson 2025 με κύριο θέμα την αναθεώρηση του αρχικού πλάνου κατανομής των εισιτηρίων και έγγραφο της Αστυνομίας που παρελήφθη προ ολίγου ενημερώνω ότι:

Ύστερα από αξιολόγηση της πορείας πώλησης των εισιτηρίων αλλά, κυρίως, με γνώμονα τις αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια του αγώνα, όπως τις έχει θέσει η αστυνομία εξαρχής, η ΠΑΕ ΟΦΗ θα λάβει 17.755 εισιτήρια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός 26.171 εισιτήρια ενώ η ΕΠΟ διαχειρίζεται για τις ανάγκες της έναν αριθμό προσκλήσεων/ εισιτηρίων.

Όπως είδατε και στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, με βάση τις πωλήσεις των εισιτηρίων που έχουν γίνει ως τώρα, αναθεωρήθηκε το αρχικό πλάνο των εξεδρών για τις δύο ομάδες.

Για λόγους ασφαλείας κρίνεται ως απαραίτητη η μετακίνηση φιλάθλων του ΟΦΗ από τις θύρες 11 Β, 12 και 13Α, στις θύρες που βρίσκονται από την πλευρά των επισήμων (20, 21,22), ενώ πήραμε και τις θύρες 20Α, 20Β, 20 Γ, 21 Α, 21Β και 23Α.