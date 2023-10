Μέση Ανατολή: Μάχες εντός ισραηλινού εδάφους, ενώ ισοπεδώνεται η Γάζα – Πάνω από 900 νεκροί

Κλιμακώνεται ώρα με την ώρα η σύγκρουση Ισραήλ και Χαμάς με τις σειρήνες συναγερμού να ηχούν και στα ανατολικά της Λωρίδας της Γάζας. Αλεξιπτωτιστές της Χαμάς «προσγειώθηκαν» στο Κιμπούτζ Μάγκερν και μάχονται με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τελευταία πληροφορία ισραηλινών πηγών.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που έχουν σκοτωθεί φτάνει πια τους 600 ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα γινόταν λόγος για 400 θύματα. Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

Δηλωτικό της κατάστασης είναι πως λίγο πριν από τις 14:00, ώρα Ελλάδος, τα ισραηλινά δίκτυα έκαναν λόγο για 350 νεκρούς. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των τραυματιών είναι πολύ μεγάλος, ειδικότερα ξεπερνά τους 2.000 και φτάνει τους 2.040, ενώ σε θρίλερ εξελίσσεται η ομηρεία 100 περίπου Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών.

Σύμφωνα με το CNN εκκενώνονται 20 ισραηλινές κοινότητες, εν μέσω νέων πυραυλικών επιθέσεων από τη Χαμάς αλλά και από την φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ που πλήττει το βόρειο Ισραήλ, “Τα όπλα και οι ρουκέτες” είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ που εδρεύει στον Λίβανο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) είπε ότι οι μαχητές της Χαμάς ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ περισσότεροι από 3.000 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το Ισραήλ. Πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο νοσοκομείο Μπαρζιλάι αλλά και στη Συναγωγή της ισραηλινής πόλης Ασκελόν.

«Επιτέθηκαν σε δεκάδες ισραηλινές κοινότητες και στρατιωτικές βάσεις και πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα. Εκτέλεσαν εν ψυχρώ Ισραηλινούς πολίτες στα σπίτια τους και μετά συνέχισαν να σέρνουν στη Γάζα Ισραηλινούς πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό. Μιλάω για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, ανάπηρους” , σπίτι σε σπίτι», είπε ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πάνω από 100.000 έφεδροι ήδη φτάνουν στις στρατιωτικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ, ενώ «επλήγη«, σύμφωνα με ανακοινωθέν και το αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς μεταξύ 400 στόχων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, είναι σε συνεχή επαφή με Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Αγωνία για τους αιχμαλώτους σε Ισραήλ και Γάζα

Τετραμελής οικογένεια που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό την απειλή μαχητών της Χαμάς, αγνοείται. Στο πλέον δραματικό αυτό βίντεο, ο πατέρας δηλώνει ότι η 18χρονη κόρη του δολοφονήθηκε , ενώ δίπλα του είναι η μητέρα, μια κόρη και ο γιός του.

❗️ Footage that hard to watch: An Israeli family and their children are being held hostage by #Hamas terrorists who have seized their home inside #Israel.

As it becomes clear from the video, the sister of the children being held hostage was killed by Hamas terrorists.… pic.twitter.com/gx2gtfUgeq

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023