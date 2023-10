Πόλεμος στο Ισραήλ: Ετοιμασίες για χερσαία επίθεση στη Γάζα – Πάνω από 600 οι νεκροί

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή με περισσότερους από 600 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Συγκεκριμένα, 350 νεκροί υπάρχουν επί ισραηλινού εδάφους, ενώ 313 απώλειες έχουν καταγραφεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Και οι δύο πλευρές αναφέρουν ότι υπάρχουν χιλιάδες τραυματίες από τις συγκρούσεις που ξεκίνησαν εχθές, μετά την πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του Ισραήλ, που έχει σοκάρει και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Guardian, o στρατός του Ισραήλ εμφανίζεται σήμερα το πρωί να ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την απελευθέρωση των ομήρων και την εξουδετέρωση των μαχητών της Χαμάς που βρίσκονται ακόμη σε ισραηλινό έδαφος.

Τη νύχτα που πέρασε οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακατέλαβαν κτίρια που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς και διεξήγαγαν έρευνες πόρτα-πόρτα σε σπίτια για να βρουν τρομοκράτες που κρύβονταν.

Το πρωί της Κυριακής ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το σπίτι του επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της Χαμάς.

Tο ισραηλινό πυροβολικό εξαπέλυσε επίσης πυρά το πρωί στο νότιο Λίβανο αφού η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρό της τρεις θέσεις του ισραηλινού στρατού στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα. Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό. Ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

Τουλάχιστον 256 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας στις ισραηλινές επιθέσεις που ακολούθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατά του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Μεταξύ των νεκρών είναι 20 ανήλικοι, σύμφωνα με το υπουργείο, ενώ 1.788 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

