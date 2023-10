Ισραήλ: Είμαστε σε πόλεμο, λέει ο Νετανιάχου - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά την επίθεση της Χαμάς - Αντίποινα του Ισραήλ

Αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα.

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε», δήλωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

(Παλαιστίνιοι φεύγουν από τα σπίτια τους μετά τα αντίποινα του Ισραήλ)

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

(Καπνός από τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα)

Η ένταση κλιμακώνεται γρήγορα ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μετά την ξαφνική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς με τη ρίψη χιλιάδων ρουκετών από τη Γάζα, αλλά και με την «εισβολή» μαχητών της στο Ισραήλ.

The Iron Dome's performance against the fired rockets from Gaza.

The situation is escalating. Israel's Defense Minister Yoav Gallant has arrived in Tel Aviv for consultations with security service leaders.

The Israel Defense Forces have stated that they are entering a 'state of… pic.twitter.com/MCSj6rCqkG

