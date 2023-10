Ισραήλ: Ομοβροντία ρουκετών από τη Γάζα με μία νεκρή - Εικόνες καταστροφής

Συναγερμοί ήχησαν νωρίτερα σήμερα Σάββατο για αρκετά λεπτά στις νότιες περιοχές γύρω από τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για επιθέσεις με πυραύλους από τη μεριά των Παλαιστίνιων.

Εκρήξεις ακούγονταν σε πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ και έξω από την Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, με τον στρατό να μην δίνει άμεσα λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την προέλευσή τους, ωστόσο οι εικόνες από το Reuters δείχνουν μεγάλες καταστροφές και εκτοξεύσεις πυραύλων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force.

Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h

