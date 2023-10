Ισραήλ: Πάνω από 500 Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι νεκροί - Νυχτερινές επιδρομές στη Γάζα (βίντεο)

Στο Ισραήλ τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν το Σάββατο, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση, που εξαπέλυσε η Χαμάς, με εκατοντάδες ρουκέτες, από τη Λωρίδα της Γάζας, προς το νότο έως το Τελ Αβίβ. Ακολούθησαν σκληρά αντίποινα του Ισραήλ με αεροπορικές επιδρομές και επιχειρήσεις του στρατού στη λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται και γενικευμένη χερσαία επίθεση. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, έκανε λόγο, για τουλάχιστον 232 νεκρούς παλαιστίνιους και 1700 τραυματίες.

Οι ένοπλοι, που κρατούσαν ισραηλινούς ομήρους σε εστιατόριο, κοντά στα σύνορα, με τη Λωρίδα της Γάζας, «εξουδετερώθηκαν» και απελευθερώθηκαν οι όμηροι, μετέδωσε τα ξημερώματα, η ισραηλινή τηλεόραση. Εξάλλου, ισραηλινοί στρατιώτες, απελευθέρωσαν δύο πολίτες, που κρατούνταν όμηροι από ενόπλους, μέσα σε σπίτι στην πόλη Οφακίμ, σκοτώνοντας, τους 4 εισβολείς.

Στο μεταξύ, Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νυχτερινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ και ώρες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ενώ ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή, όπου ένα συγκρότημα κατοικιών ισοπεδώθηκε, στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα.

A series of explosions light up the Gaza skies, capping a day of violence that saw hundreds of people die and thousands injured since Hamas launched its surprise attack on Israel, authorities say. https://t.co/QHa2ScAxfj pic.twitter.com/I0gehzYvGT

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας ζήτησε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος σε διάγγελμά του, τόνισε ότι θα πλήξουμε την Χαμάς μέχρι θανάτου αλλά ο πόλεμος, θα έχει διάρκεια. Οι μάχες θα επεκταθούν στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε, ο αρχηγός της Χαμάς.

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα που καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση. Αντιθέτως, το κλίμα είναι πανηγυρικό, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Τις επιθέσεις της Χαμάς, χαιρέτισε το Ιράν.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι ακλόνητη και δεδομένη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι κανένας εχθρός του Ισραήλ δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς.

At the same time, Hamas spokesman Abu Obeida said that "the number of hostages we have is many times more than Netanyahu says."

Meanwhile, Hezbollah, a Lebanese terrorist group allied to Iran, Syria and Hamas, said it was ready to… pic.twitter.com/CmV9GrBrYp

