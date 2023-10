Ισραήλ - Αντεπίθεση μετά την εισβολή της Χαμάς: Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες (βίντεο)

Σε πόλεμο έχει αναβαθμιστεί η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς, κατά τα λεγόμενα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά την πρωινή εισβολή των Παλαιστινίων έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 22 νεκροί και 580 τραυματίες, ενώ το Ισραήλ ήδη έχει ξεκινήσει την μεγάλη αντεπίθεσή του με αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ένας ανώνυμος ισραηλινός υπουργός δήλωσε στο Ynet ότι υπάρχει κίνδυνος οι επιθέσεις της Χαμάς να αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής ενόψει μιας επίθεσης από το βορρά. Εν τω μεταξύ, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αντίστασης και διεξάγει συνεχή αξιολόγηση των γεγονότων και της προόδου των επιχειρήσεων μαζί της».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει σκοτωθεί ένα άτομο.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται σε διάφορα σημεία (ακόμα και στο Τελ Αβίβ) από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκλαλεσε έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Είμαστε σε πόλεμο λέει ο Νετανιάχου

Στην πρώτη του τοποθέτηση για τις εξελίξεις στο νότιο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «κατάσταση πολέμου» και τόνισε πως «ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει ξαναδεί».

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας. Αργότερα σήμερα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Νετανιάχου με αξιωματούχους της κυβέρνησης για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν πολύ σκληρές εικόνες, με τους Παλαιστίνιους να πανηγυρίζουν στη Λωρίδα της Γάζας πάνω στα κουφάρια νεκρών στρατιωτών και πολιτών του Ισραήλ. Κόρνες ακούγονται στη Τζενίν, στη Δυτική Όχθη.

Massive celebrations in Nablus in the West Bank pic.twitter.com/55vg2h6TqA

Hamas has released a video of the captured 🇮🇱

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF

— Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023