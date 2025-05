Κίεβο: Μακρόν και Μερτς προειδοποιούν τη Ρωσία για κυρώσεις αν δεν δεχθεί την εκεχειρία

Μήνυμα προς τη Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί την εκεχειρία 30 ημερών που προτείνουν οι Ευρωπαίοι αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο στην Ουκρανία «θα υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις (...) πολύ πιο σκληρές» έστειλαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, σε συνεντεύξεις τους μέσα από το τρένο με το οποίο ταξίδεψαν στο Κίεβο μαζί με Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τουσκ για τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» στην οποία λαμβάνει μέρος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μακρόν ζήτησε, επίσης, τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, είπε στη συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.



Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο κ. Μερτς δηλώνοντας στη γερμανική Bild ότι θα υπάρξει «μαζική ενίσχυση των κυρώσεων» εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αρνηθεί την 30ήμερη εκεχειρία στην Ουκρανία

«Εάν το Κρεμλίνο δεν ανταποκριθεί θα υπάρξει μαζική ενίσχυση των κυρώσεων και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία. Σε πολιτικό επίπεδο, φυσικά, αλλά και σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Σε άλλες του δηλώσεις από την πλατεία Μαϊντάν ο Μακρόν είπε ότι «αυτό που συμβαίνει με την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία είναι μια ιστορική στιγμή για την ευρωπαϊκή άμυνα και τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία της ασφάλειάς μας. Προφανώς για την Ουκρανία, αλλά και για όλους μας. Είναι μια νέα εποχή. Είναι μια Ευρώπη που βλέπει τον εαυτό της ως δύναμη»

H κοινή ανακοίνωση πριν το ταξίδι στο Κίεβο

Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μέρτς και Κιρ Στάρμερ ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας με τρένο δημοσιεύοντας τα σχετικά βίντεο στα social media ενώ εκεί θα τους συναντήσει ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σε κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες των τεσσάρων μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης κατηγόρησαν τον Πούτιν ότι «εμποδίζει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μίας διαρκούς ειρήνης».

«Μαζί με τις ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για συνομιλίες με στόχο μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται στη δήλωση.

