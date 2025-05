Ινδία – Πακιστάν: Κλιμακώνεται η σύγκρουση – ΗΠΑ και Κίνα καλούν σε αποκλιμάκωση

Η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σάββατο, με την Ισλαμαμπάντ να εξαπολύει στρατιωτική επιχείρηση ισχυριζόμενη ότι η Ινδία έπληξε τις στρατιωτικές βάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο στρατός της Ινδίας δήλωσε ότι «αντιδρά αποτελεσματικά και ανταποκρίθηκε» στην επιχείρηση του Πακιστάν.

Πιο αναλυτικά, το Πακιστάν έπληξε σήμερα στόχους στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, καθώς συνεχίζεται μία από τις χειρότερες αντιπαραθέσεις των τριών τελευταίων δεκαετίων, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους.

Σύμφωνα με πηγές από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός της χώρας απάντησε σήμερα στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί στοχοθέτησε στη διάρκεια της νύκτας πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, η μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στο Ισλαμαμπάντ.

Ο στρατός της Ινδίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι δέχθηκε εκ νέου επίθεση από το Ισλαμαμπάντ, κυρίως με drones, σε πολλές περιοχές κατά μήκος των δυτικών του συνόρων. Κατήγγειλε εξάλλου «την προφανή κλιμάκωση από το Πακιστάν».

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το Πακιστάν από την πλευρά του επεσήμανε ότι πριν την επίθεσή του η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, όμως το πακιστανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε τους περισσότερους.

Pakistan continued its hostilities on 10 May 2025 by targeting places of worship like the famous Shambhu Temple and residential areas in Jammu. Multiple armed drones have been sent through the night, endangering civilians and religious sites. The Indian Armed Forces remain… pic.twitter.com/o317h7XChC

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 10, 2025