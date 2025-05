Ηράκλειο: 1η θέση για τις μαθήτριες του Πρότυπου Λυκείου σε διαγωνισμό κατασκευών

Για δεύτερη συνεχή χρονιά βράβευση των μαθητών του Πρότυπου ΓΕΛ Ηρακλείου που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ACSTAC, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Μάιου 2025, στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μια ακόμα επιτυχημένη συμμετοχή των μαθητών του Oμίλου Φυσικών Επιστημών STEM στο 11o Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας, Anatolia College Science and Technology Annual Conference (ACSTAC).

Οι μαθήτριες Χατζάκη Ευαγγελία, Μαραγκάκη Αφροδίτη, και Δετοράκη Αναστασία, της Α΄ τάξης του Πρότυπου ΓΕΛ Ηρακλείου διαγωνίστηκαν στον τομέα των κατασκευών και κατέκτησαν το 1ο βραβείο στο πεδίο “Social Responsibility Award”, για την κατασκευή τους με τίτλο “Construction of a Hydraulic System for water transport, in order to combat water scarcity”.

Image

Η εργασία των μαθητριών είχε ως θέμα την κατασκευή συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού από οικιακή χρήση και περιλάμβανε, αρχικά μονάδα επεξεργασίας του νερού με χρήση φυσικών φίλτρων, στη συνέχεια τμήμα ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του με χρήση αισθητήρων και τέλος τη δημιουργία πρωτότυπου υδραυλικού συστήματος προώθησης του νερού σε μεγάλο ύψος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υδραυλικού αυτού συστήματος είναι ότι λειτουργεί με την πίεση του νερού και με χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με προφορική εισήγηση και οι μαθήτριες Κλαψινού Νάντια και Παπαδάκη Μαρία, οι οποίες ξεχώρισαν με την παρουσία τους.

Image

Υπεύθυνη καθηγήτρια του ομίλου Φυσικών Επιστημών STEM είναι η κ. Κορακάκη Ελένη.

To ACSTAC είναι μια εκπαιδευτική προσομοίωση επιστημονικού συνεδρίου που έχει στόχο τόσο την προώθηση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών όσο και των συνδυασμών τους με τις Τέχνες (STE(A)M), ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας. Κεντρικό άξονα του 11ου ACSTAC αποτέλεσε η σύνδεση του STEM με την κοινωνική υπευθυνότητα και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο συνέδριο φέτος συμμετείχαν με φυσική παρουσία 400 μαθητές και μαθήτριες από 40 δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, Βοιωτία, Χίο κ.ά.) που παρουσίασαν τις εργασίες τους ως πραγματικοί ερευνητές, αναπτύσσοντας δεξιότητες έρευνας, κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας, και δίνοντας υπόσταση σε ιδέες που συνδυάζουν την επιστημονική γνώση και το κοινωνικό όφελος.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Συγκρούστηκαν αγροτικό και ΙΧ

Με εισαγγελική εντολή απομακρύνονται οι λύκοι από την Πάρνηθα