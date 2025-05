Υπουργός Άμυνας Πακιστάν: Πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή

Μαίνεται η σφοδρή σύγκρουση Ινδίας - Πακιστάν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Διοίκησης (National Command Authority), αρμόδιας για την επίβλεψη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια γνωστή συνεδρίαση της NCA από τον Φεβρουάριο του 2019, η οποία πραγματοποιείται καθώς το Πακιστάν εντείνει την αντεπίθεσή του στο πλαίσιο της επιχείρησης Bunyan-ul-Marsoos.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Πακιστάν ονομάζεται «Bunyanun Marsoos», όρος που προέρχεται από το Κοράνι και σημαίνει «συμπαγής και ενωμένη δομή». Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ πολιτών, στοχεύοντας αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν.

Προειδοποίηση για πυρηνικό πόλεμο

Πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει «ανά πάσα στιγμή» εάν η Ινδία συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις, προειδοποίησε την ίδια στιγμή ο επικεφαλής της άμυνας του Πακιστάν.

Ο υπουργός Άμυνας Khawaja Asif έκανε την αυστηρή προειδοποίηση σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Geo News του Πακιστάν καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων φτάνουν σε ακραίο σημείο.

Ο υπουργός δήλωσε: «Εάν επιβάλουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή και εάν υπάρχει κίνδυνος να προκύψει αντιπαράθεση, τότε ένας πυρηνικός πόλεμος θα μπορούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή».

«Εάν κλιμακωθούν - υπάρχει πιθανότητα πολέμου στον οποίο και οι δύο πλευρές μπορεί να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα - τότε η ευθύνη γι' αυτό θα βαρύνει την Ινδία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κατηγόρησε νωρίτερα την Ινδία ότι υποδαυλίζει «κόλαση» στην περιοχή μετά από νυχτερινές επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος και έδωσε στον στρατό του άδεια να εξαπολύσει μια πυραυλική επίθεση ως αντίποινα.

Ένας πυρηνικός πόλεμος στην περιοχή θα μπορούσε να σκοτώσει 125 εκατομμύρια ανθρώπους και ο κόσμος καλεί και τις δύο πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού.

Οι ινδικές αρχές έκλεισαν 32 αεροδρόμια

Παράλληλα, τo Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε μια σειρά αναφορών προς τους αεροπόρους (NOTAMs) ανακοινώνοντας το προσωρινό κλείσιμο 32 αεροδρομίων στα βόρεια και δυτικά της χώρας για όλες τις πολιτικές πτήσεις.

Τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύουν από τις 9 έως τις 14 Μαΐου και θα ισχύουν για τις ινδικές πολιτείες Παντζάμπ, Ρατζαστάν, Χιματσάλ Πραντές, Χαριάνα και Γκουτζαράτ, καθώς και για το υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ.

Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το Πακιστάν κατηγορήθηκε για ένα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ινδία, με φερόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να εκτοξεύονται στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ και Παντζάμπ.

Νωρίς το Σάββατο, ένας εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε ότι η Ινδία εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους που προσγειώθηκαν σε ινδικό έδαφος, κάνοντας την ανακοίνωση σε μια μη προγραμματισμένη τηλεοπτική μετάδοση στη 1:50 π.μ. τοπική ώρα.

«Θέλω να σας ανακοινώσω μια σοκαριστική είδηση: Η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους από το Ανταμπούρ. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπληξε το Ανταμπούρ, οι άλλοι πέντε πύραυλοι έπληξαν την περιοχή Αμριτσάρ στην ινδική Παντζάμπ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμριτσάρ και τις πακιστανικές πόλεις Ισλαμαμπάντ και Ραβαλπίντι.

It appears that a Pakistani Air Force C-130 military transport plane caught fire following Indian missile strikes on the Nur Khan Air Base. https://t.co/GGQU2jcFCY pic.twitter.com/qdNmk8fFvG

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 9, 2025